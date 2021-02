Glumica Bojana Gregorić Vejzović rijetko kada dijeli trenutke iz svog privatnog života, ali povodom 49. rođendana sa svojim pratiteljima podijelila je moment iz svog djetinjstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na društvenim mrežama objavila je crno bijelu fotografiju s majkom Božidarkom Frajt nakon dolaska iz rodilišta, a potom i obiteljske trenutke s tatom Borisom. Posljednjom fotografijom pokazala je i u kakvom su odnosu ostali njezini roditelji nakon razvoda.

- Vremeplovom unazad, kad smo iz rodilišta mama i ja stigle u rodnu kuću, i prva zajednička fotka našeg trija, s mjesec i jedan dan. Nisu bili dugo u braku, no zadnja fotografija govori sve o njihovom odnosu, tada već rastavljenih roditelja kada su slavili moj treći. Nalazili su način zbog moje dobrobiti - napisala je Bojana pa dodala:

- Naravno da je bilo i nesuglasica, ali većinu problema zapravo su rješavali međusobnim poštovanjem. Hvala im za to! Naše nasljeđe je njihov odnos prema nama, njihov odnos međusobno i prema ljudima oko njih. Karakter oblikujemo i životnim okolnostima koje bi nas zadesile, zapravo, to trebamo uvijek imati na umu zbog svoje djece. Život možemo razumjeti kada ga gledamo unazad, no moramo živjeti gledajući naprijed. Sretna i zahvalna na svim životnim iskustvima danas brojim 49!... već - rekla je za kraj.

Sa svojim Instagram pratiteljima podijelila je i kako ju je iznenadio suprug Enes. U krevet joj je donio doručak, a na meniju je bio kavijar.

- Rođendanski doručak. Kavijar u krevet. Volim te - napisala je Bojana.