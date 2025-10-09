Obavijesti

'BIO JE VIŠE OD GLAZBENIKA'

Kolinda se oprostila od Halida Bešlića: 'Kamo sreće da smo svi barem malo kao što je bio on'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Ivica Galovic/PIXSELL

Ranije su se od legendarnog pjevača oprostila i druga poznata lica iz regije. Podsjetimo, vijest o Halidovoj smrti javnost je potresla u utorak poslijepodne, a osim obitelji, iza sebe je ostavio bogat opus pjesama

Kolinda Grabar Kitarović oprostila se od Halida Bešlića. Na svojim je društvenim mrežama podijelila je prilično emotivnu poruku. 

- Daleko sam od Hrvatske, ali ne mogu i ja ne oprostiti se od Halida. Njegov je odlazak gubitak za sve nas koji smo rasli uz njegove pjesme i njegovu dobrotu. Bio je više od glazbenika. Bio je simbol jednostavnosti, tolerancije i zajedništva - započela je Kolinda.

Kamo sreće da smo svi na ovim našim turbulentnim prostorima barem malo kao Halid. Normalni, dragi, tolerantni i uključivi. Počivaj u miru, Halide, ljudino kakvih je premalo - dodala je Grabar Kitarović,  dok su se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Hvala što mislite na dobre ljude kad je najteže', 'Bravo za ovo...I hvala', 'Baš tako...Da nas je barem malo takvih kao što je bio naš Halid', 'Samo dobri ljudi slože sve u par riječi. Jedna je Kolinda', pisali su joj. 

Ranije su se od legendarnog pjevača oprostila i brojna druga poznata lica s Balkana, poput Indire Levak, Marka Kutlića, Sergeja Četkovića, Mitra Mirića, Dalibora Petka te brojnih drugih. 

Podsjetimo, vijest o Halidovoj smrti javnost je potresla u utorak poslijepodne, a legendarni pjevač iza sebe ostavio je bogat opus pjesama, ali za Dinu i suprugu Sejdu najveće blago bila je njihova obiteljska ljubav. Usto, Dino je uvijek s ponosom govorio o ocu, a njihova povezanost bila je neraskidiva. 

Zagreb: Poznati se okupili uo?i humanitarnog koncerta "Želim život"
Zagreb: Poznati se okupili uo?i humanitarnog koncerta "Želim život" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

