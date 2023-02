Bonnie Raitt osvojila Grammya za pjesmu godine. Natjecala se s Beyonce, Adele i Taylor Swift

Bonnie Raitt (73) svojom je pjesmom 'Just Like That' osvojila Grammy za pjesmu godine. Nije mogla vjerovati da je ona pobjednica u jednoj od četiri najvažnije kategorije ove dodjele u kojoj su bila i slavna imena poput Taylor Swift (33). Lizzo (34), Harry Styles (29), Beyonce (41) i Adele (34).

- O moj bože. Tako sam iznenađena. Ne znam što bih rekla. Ovo je jednostavno nestvaran trenutak. Ne pišem puno pjesama, ali tako sam ponosna što cijenite ovu. Dobiti priznanje za pjesmu godine je prilično važna stvar - rekla je.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Osvojila je i nagradu za najbolju Americana izvedbu za 'Made Up Mind' i najbolju pjesmu američkih korijena za spomenutu 'Just Like That'. Posljednji put na Grammyjima je slavila 2013. godine, kada je osvojila nagradu za najbolji američki album 'Slipstream'.

Bonnie je kći brodvejskog izvođača Joha Raitta i pijanistice Marge Goddard. Imala je samo 21 godinu kad je potpisala ugovor s Warner Bros. Recordsom, a njen debi album izašao je 1971.

Foto: Hutchins Photo / IPA

Pjesma kojom je osvojila ove godine Grammy, objavljena je u travnju 2022., a napisala ju je Bonnie te rekla kako je inspirirana pričom o ženi koja je darovala srce svog pokojnog sina drugom djetetu.

- Za ovu pjesmu me inspirirala nevjerojatna priča o ljubavi, milosti i velikodušnosti nekoga tko donira organe svoje voljene osobe kako bi pomogao drugoj osobi da preživi -rekla je Bonnie koja je pjesmu posvetila kolegi i prijatelju John Prineu koji je preminuo 2020. nakon borbe s koronavirusom.

