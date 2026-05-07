ŠOK ZA FANOVE

Bonnie Tyler u induciranoj komi nakon hitne operacije crijeva

Piše 24sata,
Bonnie Tyler u induciranoj komi nakon hitne operacije crijeva
Autorica hita Total Eclipse of The Heart hitno je hospitalizirana u srijedu, a prvotno je na njezinom Instagramu objavljeno kako je operacija prošla uspješno te da se oporavlja

Legendarna pjevačica Bonnie Tyler (74) nalazi se u bolnici u portugalskom Faru nakon hitne operacije crijeva, a njezin tim potvrdio je da je stavljena u induciranu komu.

Autorica hita Total Eclipse of The Heart hitno je hospitalizirana u srijedu, a prvotno je na njezinom Instagramu objavljeno kako je operacija prošla uspješno.

- S velikim žaljenjem vas obavještavamo da je Bonnie primljena u bolnicu u Faru u Portugalu, gdje ima kuću, radi hitne operacije crijeva. Operacija je prošla dobro i sada se oporavlja - napisali su, a kasnije su potvrdili da se nalazi u komi.

- Liječnici su Bonnie stavili u induciranu komu kako bi potpomogli njezin oporavak. Znamo da joj svi želite sve najbolje i molimo za privatnost u ovom teškom trenutku. S novim informacijama javit ćemo se kada to bude moguće - poručio je njezin menadžer u kratkoj izjavi, a prenosi Page Six.

Bonnie Tyler proslavila se tijekom 70-ih i 80-ih godina, a svjetsku slavu donijeli su joj hitovi poput Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero. Tijekom karijere prodala je milijune albuma i ostala jedna od najprepoznatljivijih glazbenih zvijezda svog vremena.

