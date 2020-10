Potom ga novinarka, koja je la\u017ena, poziva na pi\u0107e, no u sobu upada Borat koji po\u010dinje urlati:

- Nemoj to raditi, ona je prestara za tebe, ima 15 godina. Rudy mu potom govori kako mu je mlada djevojka k\u0107i.\u00a0

Giulijani je policiji prijavio kako mu je u sobu upao nepoznati mu\u0161karac.

-\u00a0 \u010covjek je u\u0161ao tr\u010de\u0107i, u lu\u0111a\u010dkom outfitu, rekao bih da se radi o ru\u017ei\u010dastom transeksualnom na\u010dinu odijevanja. Nosio je ru\u017ei\u010dasti bikini sa \u0161pagicama, imao bradu i gole noge te je izgledao apsurdno. U\u0161ao je u sobu, vikao i vri\u0161tao, pa sam pomislio da je rije\u010d o nekakvoj prijevari i sve sam prijavio policiji - naveo je u prijavi. Dodao je kako je tek nakadno obavijestio da se radi o Boratu.

Ove scene bit \u0107e prikazane u filmu 'Borat 2'.\u00a0Nedavno je objavljen i naslov filma\u00a0- 'Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan'. Film izlazi u petak na televizijskoj mre\u017ei Amazon Prime Video.

