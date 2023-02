Borba za Eurosong: Harmonija disonance na prvom mjestu kladionica, Petreković zadnji

Ove subote, 11. veljače u 20.15 sati, očekuje nas novi izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, Dora. Nastupit će 18 izvođača, a samo jedan od njh imat će priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, koji će se upriličiti u svibnju, a grad domaćin je Liverpool.

Doru će, kao i prijašnjih godina, ugostiti Opatija. S HRT-a su nedavno objavili kako će emisiju voditi tri voditelja, Duško Ćurlić (55), Mario Battifiaca (52) i Marko Tolja (38). Glumcu, pjevaču i radijskom voditelju, Mariu Battifiaci bit će to treći put da preuzima neku od uloga na Dori.

- Ne znam je li tko imao tu sreću da na Dori bude u dvije, odnosno tri uloge. Bio sam s duom Battifiaca 1995. godine, pa kao poluizvođač 2008. i sad ću biti u ulozi voditelja. Imam već favorita, više njih, ali nisam siguran da smijem otkriti tko su oni - rekao nam je Mario ranije.

Tko će pobijediti na novom uzbudljivom natjecanju koje je pred nama, saznat ćemo u uskoro, a o tome odlučuju, po eurovizijskom sustavu natjecanja, žiri i publika. Sudeći prema hrvatskim kladionicama, najviše šanse za podizanje kipića i odlazak u Veliku Britaniju ima Harmonija disonance s pjesmom Nevera (Lei,lei). Slijede ju dva izvođača iz Rijeke, Let 3 s pjesmom Mama ŠČ! i Damir Kedžo s 'Angels And Demons', dok su zadnji na listi Maja Grgić i pjesma 'I still live', Yogi i 'Love at first sight' te Top of the Pops ft. Mario 5reković i 'Putovanje'.

