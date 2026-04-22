ZAHTJEVAN DAN

Borba za imunitet i nagradu u Survivoru: 'Očekujem dramu...'

Foto: Nova TV

Natjecatelji će se suočiti s poligonom na obali rijeke Chavón, gdje će sa starta krenuti upleteni u mrežu, a završni zadatak uključivat će preciznost – ubacivanje loptica u rupe koje će skupljati tijekom prolaska

Pred natjecateljima Survivora bit će iznimno zahtjevan dan u kojem će se natjecati za osobni imunitet, ali i za nagradu. Individualni izazov donijet će priliku da najbolji iz svakog plemena osvoji ogrlicu koja će ih štiti na plemenskom vijeću, a potom će se pobjednici iz žutog i zelenog tima suočiti u dodatnom razigravanju za nagradu.

Foto: Nova TV

Nakon povratka iz eliminacijske borbe, odnosi u plemenima dodatno će se zaoštriti. Marina će otvoreno priznati: „Sad očekujem dramu“, dok će Srećko naglasiti vlastiti ponos i olakšanje: „Zaista sam ponosan na sebe, potrudio sam se maksimalno, Dunja je bila dobar protivnik, i nijanse su presudile. Sretan sam što sam ostao sa zelenim plemenom.“

Foto: Nova TV

Natjecatelji će se suočiti s poligonom na obali rijeke Chavón, gdje će sa starta krenuti upleteni u mrežu, a završni zadatak uključivat će preciznost – ubacivanje loptica u rupe koje će skupljati tijekom prolaska. Ulog će dodatno podići nagrada koja će mnogima probuditi apetit. Kako će objasniti Vlado: „Oni ovdje nemaju palačinke, ali imaju nešto što se zove 'american pancakes'. Imate malo voća, jagoda, banana, dvije vrste umaka, malo blitve i javorov sok“.

Pobjednici individualnog izazova osigurat će ne samo sigurnost, već i moć donošenja ključne odluke za daljnji tijek igre, što će dodatno zakomplicirati odnose unutar oba plemena. Tko će to biti u žutom, a tko u zelenom plemenu te tko će jesti slatki obrok, ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora.

