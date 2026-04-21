Survivor napustili Boris i Dunja

U eliminacijskim borbama svoj su put završili Boris u žutom i Dunja u zelenom timu, čime se dodatno suzio krug natjecatelja. Njihovi odlasci nisu bili samo rezultat glasova i igre, već i odraz odnosa koji su gradili kroz cijelo vrijeme u svojim plemenima.

Večer je donijela niz teških odluka i neočekivanih raspleta. U žutom timu prvi je nominiran Boris, koji je dobio četiri glasa i mirno prihvatio svoju situaciju, svjestan da se krug sve više sužava. Ivan je zatim odlučio poslati Marinu u borbu, što za nju nije bilo iznenađenje.

Foto: NOVA TV

- Znala sam da će me odabrati 100%, Imao je sitne promjene u ponašanju prema meni koje sam primijetila. Moje prvo iskustvo u Suvrivoru bilo je preživljavanje psihički više nego fizički, a sada kao da sam došla na mini godišnji - rekla je Marina, opisujući razliku između prijašnjeg i sadašnjeg okruženja.

U zelenom plemenu najviše glasova dobila je Dunja, čak sedam.

Foto: NOVA TV

- Možda je to tako jer imam najljepše ime. Osjećam se super. Prihvaćam ovo dostojanstveno. Borit ću se - poručila je. Ana je potom donijela odluku i nominirala Srećka, koji je kratko komentirao: 'Mislim da je to zato što sam došao zadnji'.

U završnim borbama najmanje uspjeha imao je Boris u žutom plemenu, čime je njegov put završio.

Foto: NOVA TV

- Neću reći da sam razočaran, jer sam sam sebe iznenadio do kud dam došao u Survivoru. A i drago mi je što ću biti dio porote - rekao je Boris.

U zelenom timu ispala je Dunja koja je u eliminacijskim borbama bila ukupno sedam puta.

Foto: NOVA TV

- Čudan mi je osjećaj... Toliko su me izglasavali moji suplemenici, da mislim da su sada sretni što idem - rekla je nakon ispadanja.

Istovremeno, zbog teških ozljeda natjecanje su napustili Ivana iz zelenog i Marko iz žutog plemena, ali su ostali kao prvi članovi porote. Marko je pritom jasno istaknuo čim će se voditi kao član porote:

- Gledat ću ljudske karakteristike i kako se tko prema kome odnosi. To je najbitnije, važnije i od igre na poligonu.