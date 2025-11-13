Misica Laura govorila španjolski i oduševila fanove u Venezueli: 'Ona bi mogla biti i naša Miss'

Kako su na Tajlandu krenule pripreme za prestižan izbor ljepote, svi su očarani našom misicom Laurom Gnjatović (23). Popularnost joj iz dana u dan samo raste, a mnogi joj predviđaju i briljantan plasman.

Osim izgledom, ona oduševljava svojom karizmom, stavom i držanjem, a sada i pričanjem španjolskog. Zadranka je navela kako govori engleski, talijanski i španjolski, a svoje znanje je i pokazala kada su ju intervjuirali novinari iz Venezuele. Na početku intervjua skromno je tvrdila da joj znanje nije najbolje, ali većina se s tim nije složila, barem sudeći prema društvenim mrežama.

- Ne mogu vjerovati da sam ovdje. Još uvijek ne mogu vjerovati da se sve ovo događa, jer je ovo prekrasno vrijeme, prekrasno mjesto, i ljudi… Kad sam vidjela da me ljudi iz Latinske Amerike prate... Zaljubljena sam u Latinsku Ameriku cijeli svoj život, kunem se. Bježala sam iz škole oko dva popodne samo da gledam Doñu Bárbaru - ispričala je kombinirajući španjolski i engleski.

Foto: Instagram

Trenutak kada je pričala o seriji, postao je viralan i osvojio srca gledatelja. Posebno su oduševljeni bili oni iz Latinske Amerike. Komentari su se samo nizali. Mnogi su je nazvali 'preslatkom' i pisali su kako je najšarmantnija natjecateljica godine.

- Kad kaže da španjolski nije dobar, recite joj da je savršen. Ona govori tako jasno - napisala je jedna korisnica društvenih mreža. Iz Latinske Amerike pisali su kako ima 'latino auru i savršen šarm', ali i da bi bez problema mogla biti i Miss Latinske Amerike.

Mnogi domaći komentatori su se pak šalili kako je zasigurno 'španjolski naučila gledajući sapunice'.