Misica Laura govorila španjolski i oduševila fanove u Venezueli: 'Ona bi mogla biti i naša Miss'

Piše Stela Kovačević,
Manekenka je oduševila kada je počela pričati na španjolskom. Iako je skromno rekla kako joj ne ide najbolje, mnogi se nisu s tim složili. Otkrila je i kako je trčala iz škole kako bi pratila Doñu Bárbaru

Kako su na Tajlandu krenule pripreme za prestižan izbor ljepote, svi su očarani našom misicom Laurom Gnjatović (23). Popularnost joj iz dana u dan samo raste, a mnogi joj predviđaju i briljantan plasman.

Osim izgledom, ona oduševljava svojom karizmom, stavom i držanjem, a sada i pričanjem španjolskog. Zadranka je navela kako govori engleski, talijanski i španjolski, a svoje znanje je i pokazala kada su ju intervjuirali novinari iz Venezuele. Na početku intervjua skromno je tvrdila da joj znanje nije najbolje, ali većina se s tim nije složila, barem sudeći prema društvenim mrežama.

 - Ne mogu vjerovati da sam ovdje. Još uvijek ne mogu vjerovati da se sve ovo događa, jer je ovo prekrasno vrijeme, prekrasno mjesto, i ljudi… Kad sam vidjela da me ljudi iz Latinske Amerike prate... Zaljubljena sam u Latinsku Ameriku cijeli svoj život, kunem se. Bježala sam iz škole oko dva popodne samo da gledam Doñu Bárbaru - ispričala je kombinirajući španjolski i engleski.

Trenutak kada je pričala o seriji, postao je viralan i osvojio srca gledatelja. Posebno su oduševljeni bili oni iz Latinske Amerike. Komentari su se samo nizali. Mnogi su je nazvali 'preslatkom' i pisali su kako je najšarmantnija natjecateljica godine. 

- Kad kaže da španjolski nije dobar, recite joj da je savršen. Ona govori tako jasno - napisala je jedna korisnica društvenih mreža. Iz Latinske Amerike pisali su kako ima 'latino auru i savršen šarm', ali i da bi bez problema mogla biti i Miss Latinske Amerike.

Mnogi domaći komentatori su se pak šalili kako je zasigurno 'španjolski naučila gledajući sapunice'.

