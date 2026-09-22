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Borba za ulazak među top 21 u MasterChefu donosi preokret

Piše 24sata,
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Borba za ulazak među top 21 u MasterChefu donosi preokret
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Foto: NOVA TV
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Odluke dvojice kandidata iznenadit će MasterChef žiri. Tko će izboriti svoje mjesto među top 21, doznajte u novoj epizodi večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play

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Trinaest kandidata MasterChefa večeras ulazi u prvi Bootcamp, no mjesta među TOP 21 ima samo za najbolje među njima. U prvom krugu čeka ih priprema zagrebačkog klasika, a usred kuhanja će ih Mario, koji će birati kandidate za svoj tim, iznenaditi dodatnim testom vještine. Oni koji ne osiguraju prolazak iz prvog pokušaja dobit će novu priliku u drugom krugu, u kojem će od zadanih namirnica morati osmisliti autorsko jelo. Dok će neka jela oduševiti chefa, neočekivane odluke pojedinih kandidata iznenadit će žiri.

Foto: NOVA TV

„Za svoj tim tražim precizne, iskrene i strastvene ljude. Neću gledati samo kako kuhaju nego i timsku dinamiku, kako će se svatko od njih uklopiti u moj tim“, poručit će Mario kandidatima, koje će na radnim jedinicama dočekati i njegove osobne poruke.

Prvi izazov donosi naizgled jednostavno jelo – ajngemahtec juhu s gris noklicama. Za pripremu će imati 60 minuta, a za ulazak u Marijev tim borit će se Roman Šalindrija, Filip Krupski, Andrea Soldat, Matija Vidaković, Mirjana Maglić, Anđela Kovačević, Danijela Luburić, Marko Oniško, Dejan Ritter, Thomas Andy Branson, Miško Mijo Trgovac, Marija Ćavar i Manuel Eduardo Villalobos Barrera.

Foto: NOVA TV

Oni koji ga okusom ovog jela odmah uvjere da zaslužuju mjesto u njegovu timu dobit će pregaču, dok će dio kandidata novu priliku tražiti u drugom krugu i pripremi autorskog jela. No kulinarski izazovi neće biti jedina iznenađenja večeri jer će dvije neočekivane odluke kandidata promijeniti tijek Bootcampa.

Tko će izboriti svoje mjesto među top 21, doznajte u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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