Jedan od najcjenjenijih slovenskih pjesnika Boris. A Novak i hrvatski književnik Božidar Bagola Brezinšćak bili su gosti 9. Festivala svjetske književnosti u Zagrebu. O novom djelu, trećem dijelu eposa pod nazivom 'Obitavališta duša' razgovarali su s nagrađivanom domaćom pjesnikinjom Monikom Herceg.

POGLEDAJTE VIDEO

Autor samog djela o kojem su govorili je upravo Boris A. Novak dok ga je na hrvatski 'prepjevao' Božidar Brezinščak.

Novak je opus magnum eposom 'Vrata nepovrata' ostvario veliki umjetnički pothvat. To djelo smatra se, po mnogočemu, jedinstvenim u suvremenoj svjetskoj književnosti. Sastoji se od tri knjige, Zemljevidi domotožja (Zemljovidi nostalgije, 2014.), Čas očetov (Vrijeme očeva, 2015.) i Bivališča duš (Obitavališta duša, 2017.)

Kao velemajstor jezika i pjesničkih formi te vrstan poznavatelj tradicije Boris u djelima nije skrenuo pogled od mučnih fleševa sadašnjosti.

- Zbog mog književnog i intelektualnog života uvijek su me druge kulture privlačile, a sa Slovenijom sam imao vrlo tijesan odnos. U prvim godinama po pričama roditeljima, a zatim po odlascima u zemlju. Kada su se moji roditelji vratili svojoj kući imao sam osjećaj kao da me kuća mene nije prihvatila. Ja jesam slovenski pjesnik, ali imam osjećaj da više živim u slovenskom jeziku, nego u toj zemlji. U današnjim vremenima kada se epidemija zloupotrebljava za političke namjere, ponovo sam doživio da viču na mene vrati se u Bosnu ili vrati se u Beograd. Čak me i susjed pitao kada ću naučiti slovenski jezik. Nažalost, sa slovenskom okolinom imam vrlo komplicirane odnose. Ono što pišem pripada slovenskoj kulturi, ali isto tako smatram da to nacionalističko i rasističko slovensko zatvaranje nije dobro, kultura se bogati drugim kulturama - rekao je A. Novak.

Ovaj slovenski pisac proveo je 25 godina rada kako bi zapisao pripovijest od 44 tisuće stihova na 23 tisuće stranica.

- Pa mislim da svi poznajemo svoju povijest kroz priče koje smo slušali od roditelja i rodbine. To je za mene bitno. Ja sam to kao dijete već veoma rado slušao. Pišući ep shvatio sam da je to diktiralo dijete u meni koji je to od njih čuo. Čak i radom u arhivima ispostavilo se da su te priče neobično točne - objasnio je Boris.

Pjesnikinju Herceg zanimalo je kako se dogodila motivacija da krene pisati tako opsežan ep koji je skromno nazvala 'enciklopedijom običnog života'.

- Da znam pisati prozu nastao bi roman, ali ne znam pa sam to sve morao ritmizirati i rimovati - našalio se Boris.

Boris A. Novak je pjesnik, dramatičar, prevoditelj i esejist. Rođen je 3. prosinca 1953. u Beogradu, gdje je proveo djetinjstvo. Otac mu je bio ljevičar, “vječni fantast i vojnik Povijesti”, partizanski prvoborac, a majka glazbeno nadarena novinarka. Obitelj se 1968. preselila u Ljubljanu, gdje je Boris A. Novak (veliko slovo A između imena i prezimena stavio je u znak poštovanja i ljubavi prema ocu Anti i majci Anici) maturirao i diplomirao komparativnu književnost i filozofiju. Radio je kao dramaturg i urednik književnih časopisa.