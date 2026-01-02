Obavijesti

Boris Šušnjar u knjizi otkriva nepoznato o Tesli: Svojim je izumom liječio i Marka Twaina

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
’Neshvaćeni Tesla’ ima za cilj približiti ovoga genija široj publici, posebno mladima od 13 do 18 godina

Ova knjiga nije puko nabrajanje kronologije Teslina života, pokušavam pružiti čitateljima pogled 'iza kulisa', odnosno gledati na Teslin život kroz 'njegov sustav vrijednosti'. Uložio sam mnogo u otkrivanje 'zašto' je Tesla bio takav kakav je bio jer mislim da velika većina knjiga na to pitanje daje vrlo štur ili nikakav odgovor.

Riječi su to Borisa Šušnjara, autora knjige "Neshvaćeni Tesla", čija je promocija bila krajem prošle godine u Muzeju grada Zagreba. Šušnjar je licencirani turistički vodič specijaliziran za ulogu Nikole Tesle.

- Knjiga je pisana pozitivnim tonom, bez ikakvih ideoloških konotacija ili isključivosti, s ciljem približavanja Teslina lika širokoj publici, posebice mladima od 13 do 18 godina, ali i odraslima željnim dubinskog uvida u život ovoga genija. Ova knjiga odgovara na ključna pitanja: kakav je bio Tesla i zašto je bio takav kakav jest - rekao je autor te istaknuo da se sadržaj knjige temelji na predanom desetogodišnjem istraživanju i trogodišnjem pisanju knjige.

Knjiga je pisana jednostavnim jezikom, bez kompliciranosti, pa čitatelj ne mora imati veliko predznanje iz tehnike, filozofije, a na svojih 240 stranica ima 90-ak fotografija, što originalnih iz Teslina vremena što onih koje je snimio autor na lokalitetima na kojima je Tesla boravio.

Donosi niz zanimljivih detalja iz života našega genijalca. Evo nekoliko primjera: "Kada je otkrio blagotvornost liječenja mehaničkim vibracijama i elektroterapijom, jedan od prvih 'pacijenata' bio mu je njegov bliski prijatelj Samuel Clemens, pisac svima poznatiji kao Mark Twain. Tesla ga je izliječio od opstipacije, i to na šaljiv način…"

Pa ovaj:

"Jedan je njemački profesionalni ubojica (imena Oto Skorzeny) iz vremena nacističke Njemačke, na samrti 1975. godine tvrdio da je poslan u SAD od strane Hitlera sa zadatkom da ubije Teslu. Tvrdio je da je to i učinio - ugušio ga jastukom u snu. Nema nikakvih dokaza da je ovo istina, osim što je dotični stvarno bio Hitlerov ubojica za kojeg se zna da je izvršio mnoga gnjusna djela."

Otkriva Šušnjar i kako je Tesla razmjenjivao pisma s Catherine Johnson, suprugom svojeg dragog prijatelja Roberta Johnsona, te da mu je omiljena "razbibriga", dok je bio srednjoškolac u Karlovcu, bila - hvatanje štakora! 

