Božić bez Beckhamovih: Objava najstarijeg sina Davida i Victorije izazvala polemike

Božićne objave najstarijeg sina Davida i Victorije Beckham, Brooklyna Beckhama, te njegove supruge Nicole Peltz izazvale su žestoke reakcije na društvenim mrežama i ponovno potaknule spekulacije o napetostima unutar slavne obitelji.

Foto: Instagram

Na Instagramu je Nicole objavila niz božićnih fotografija s Brooklynom ispred okićenog bora, u prigodnim pidžamama i uz toplu poruku o ljubavi i sreći za sve pratitelje. Ipak, ono što je mnoge zaintrigiralo jest činjenica da u idiličnim prizorima gotovo da nema spomena na članove Beckhamove obitelji iz Velike Britanije.

Umjesto tradicionalnog okupljanja s Davidom, Victorijom i mladom braćom i sestrom, Brooklyn i Nicole su Božić proveli u SAD-u, s Nicolinom obitelji. Ta je činjenica dodatno rasplamsala nagađanja o tenzijama između Brooklyna i njegovih roditelja, koje traju već neko vrijeme i navodno su počele još oko njihovog vjenčanja 2022. godine.

U komentarima na društvenim mrežama mnogi su pratitelji istaknuli kako poruka para, ma koliko bila lijepa, ipak odaje dojam udaljenosti od ostatka Beckhamovih. “Samo podsjetnik da si ništa bez svojih roditelja…”, napisao je jedan korisnik, dok su drugi otvoreno propitivali razloge za javno ignoriranje obitelji.

Unatoč svim komentarima i analizama, članovi Beckhamske obitelji zasad nisu javno komentirali navode o napetim odnosima, ostavljajući prostor za daljnje špekulacije o tome hoće li novo poglavlje njihove obiteljske priče donijeti pomirenje ili dodatno udaljavanje.