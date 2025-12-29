Obavijesti

Show

Komentari 1
BLAGDANSKI RASKOL

Božić bez Beckhamovih: Objava najstarijeg sina Davida i Victorije izazvala polemike

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Božić bez Beckhamovih: Objava najstarijeg sina Davida i Victorije izazvala polemike
8
Foto: Instagram

Božićna objava Brooklyna Beckhama i njegove supruge Nicole Peltz izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a izostanak ostatka obitelji ponovno je potaknuo nagađanja o zategnutim odnosima

Božićne objave najstarijeg sina Davida i Victorije Beckham, Brooklyna Beckhama, te njegove supruge Nicole Peltz izazvale su žestoke reakcije na društvenim mrežama i ponovno potaknule spekulacije o napetostima unutar slavne obitelji.  

Foto: Instagram

Na Instagramu je Nicole objavila niz božićnih fotografija s Brooklynom ispred okićenog bora, u prigodnim pidžamama i uz toplu poruku o ljubavi i sreći za sve pratitelje. Ipak, ono što je mnoge zaintrigiralo jest činjenica da u idiličnim prizorima gotovo da nema spomena na članove Beckhamove obitelji iz Velike Britanije.  

Umjesto tradicionalnog okupljanja s Davidom, Victorijom i mladom braćom i sestrom, Brooklyn i Nicole su Božić proveli u SAD-u, s Nicolinom obitelji. Ta je činjenica dodatno rasplamsala nagađanja o tenzijama između Brooklyna i njegovih roditelja, koje traju već neko vrijeme i navodno su počele još oko njihovog vjenčanja 2022. godine.  

Foto: Instagram

U komentarima na društvenim mrežama mnogi su pratitelji istaknuli kako poruka para, ma koliko bila lijepa, ipak odaje dojam udaljenosti od ostatka Beckhamovih. “Samo podsjetnik da si ništa bez svojih roditelja…”, napisao je jedan korisnik, dok su drugi otvoreno propitivali razloge za javno ignoriranje obitelji.  

DRAMA NA INSTAGRAMU Brooklyn Beckham je zbog ovog videa blokirao svu svoju obitelj!
Brooklyn Beckham je zbog ovog videa blokirao svu svoju obitelj!

Unatoč svim komentarima i analizama, članovi Beckhamske obitelji zasad nisu javno komentirali navode o napetim odnosima, ostavljajući prostor za daljnje špekulacije o tome hoće li novo poglavlje njihove obiteljske priče donijeti pomirenje ili dodatno udaljavanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate li ga se iz sapunice Villa Maria? Ovako glumac Damir Markovina izgleda danas
DANAS SLAVI ROĐENDAN

FOTO Sjećate li ga se iz sapunice Villa Maria? Ovako glumac Damir Markovina izgleda danas

Naš poznati glumac i redatelj Damir Markovina (52), koji je slavu stekao ulogom u prvoj hrvatskoj sapunici Villa Maria, sve je rjeđe prisutan u javnom životu. Otišao je u redateljske vode gdje se kroz dokumentarce bavi ozbiljnim životnim temama. Danas slavi 51. rođendan
Aleksandra Prijović prvi put pokazala kćer i proslavila deset godina ljubavi sa suprugom
EMOTIVNA OBJAVA

Aleksandra Prijović prvi put pokazala kćer i proslavila deset godina ljubavi sa suprugom

Poznata pjevačica objavila je obiteljsku fotografiju kojom je suprugu zahvalila za deset godina ljubavi iz koje su dobili i dvoje djece
Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?
DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 29. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025