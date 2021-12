U ovom blagdanskom izdanju kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho' pojavila se se brojna poznata lica s kojima su se gledatelji već imali priliku susresti ispred malih ekrana, jedan od njih je kontroverzni i gledateljima već dobro poznati Božidar Miodragović (68).

Umirovljenik Božidar po zanimanju je kuhar. Neupitno je i vlastiti najveći obožavatelj, pogotovo kada je riječ o kulinarskim sposobnostima.

- Najuspješniji sam kuhar prve generacije ugostiteljske škole u Bjelovaru - rekao je prije ulaska u show 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho'.

Božidar ne skriva to da mu je pobjeda uvijek važna jer je siguran u svoje vještine i kaže da baš uvijek kuha s ljubavlju. Osim što voli pobjede pa teško podnosi gubitke, gledatelji ga pamte kao oštrog kandidata bez dlake na jeziku što ga je i u prijašnjoj emisiji 'Večera za 5 na selu' dovodilo do problema.

Tada je bio najžešći kritičar drugih kandidata. Našao bi dlaku i u jajetu, a na svakoj večeri pravdao se da ne kritizira ostale, već da dijeli kulinarske savjete.

I prije nego je na red došla njegova večera u prvom showu, na svom Facebook profilu s kolegom je komentirao ekipu, a služio se uvredljivim rječnikom, posebice za gospođu Nedjeljku, jednu od kandidatkinja iz istog tjedna:

- Ma to staroj rospiji... užas jedan od babetine.

Nakon što je došao red na njegovu večeru, domaćin ih je dočekao s osvojenim kulinarskim medaljama oko vrata i ponudio ih aperitivom, najavio je svoja jela rečenicom:

- Nadam se da ćete uživati u finim jelima, ovo možete dobiti samo u hotelima s visokom kategorijom 4 do 5 zvjezdica!

Bjelovarski tjedan za njega u konačnici nije završio dobro, s osvojenih 17 bodova, galamom i svađom s ostalima, obilježio je tadašnju sezonu kulinarske emisije.

- Kako vas nije sram za ovakvu večeru dati samo 17 bodova?! Ja sam u ovu večeru uložio dvije tisuće kuna, a vi za vaše ništa! Vi ste svi seljačine kakvih nema na svijetu. Cijeli narod će vidjeti kakve ste ocjene dali kuharu profesionalcu - razjareno je vikao tada.

Cijeli tjedan je vrijeđao kandidate, fotografirao njihova jela i tražio zamjerke, prigovarao za svaku sitnicu.

- Ne kajem se zbog svojih postupaka, oni su ološi! Sami su priznali da nisu ocjenjivali jela nego mene. To je strašno! Meni je najvažnije da me struka podržala, i to iz cijele regije. Poslali su mi poruke podrške i to mi najviše znači. Pravi prijatelji koji me poznaju bili su uz mene - rekao je Božidar nakon showa za Slobodnu Dalmaciju.

Iako mu je bilo žao što je završio na zadnjem mjestu, žaljenje se brzo pretvorilo u bijes pa je ispričao i da je hrana nekih natjecatelja izgledala kao da im se ptica posr*** na tanjur.

Božidar nije stao nakon što su se kamere ugasile, ubrzo je nastavio sa vrijeđanjem kandidata i na svom Facebook profilu, no sada je ipak 'promijenio ploču'.

- Moje oružje nisu uvrede, već istina - pisalo je u jednoj od objava koje je objavio.

Sinoć je počeo show 'Tri, dva jedan - ho, ho, ho!' u kojem Božidar također sudjeluje, a ovaj ga puta ocjenjuju Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček.

Božidar je u svojem timu bio zadužen za glavno jelo - lososa u šampanjcu, a ostatak tima pravio je kolače. Željka je imala malu zamjerku jer se Božidar odlučio za losos koji je jako masna riba, a imao je puno vrhnja u povrću pa je bilo previše masnoće.

- Mora ići vrhnje! To je takav recept i otkrit ću vam tajnu da sam s tim jelom osvojio tri zlatne medalje! - rekao je uzbuđen Božidar.

Njegov je tim završio na zadnjem mjestu što je kod njega izazvalo još jednu burnu reakciju na Špičeka.

- Ja idem doma, mene je sramota. Da se sramotim i budem zadnji? Znaš onu staru poslovicu 'veni, vidi, vici'? Ja sam došao ovdje 'dođi, vidi, pobijedi', a ne da budem zadnji! - rekao je ljuti Božidar.