Bračnu sreću prate ekscesi: Prvu djevojku izgubila je u prometnoj

<p>Privatni život<strong> Ellen DeGeneres</strong> (62) bio je često izložen javnosti i prije nego što se u ožujku počela kotrljati lavina optužbi zbog maltretiranja, mobinga, rasizma i seksualnog uznemiravanja unutar ekipe s kojom radi “Ellen DeGeneres Show”.</p><p>Otkad je počela vezu s<strong> Portiom de Rossi</strong>, priča se da im je odnos često na rubu ekscesa. U razgovoru s <strong>Oprah Winfrey</strong> u njezinu talk showu de Rossi se prisjetila dana kad je upoznala Ellen.</p><p>- Bilo je to 2000. i bila je to ljubav na prvi pogled. Tad nisam imala hrabrosti javno priznati svoju seksualnu orijentaciju, bojala sam se kako će to utjecati na moju karijeru - rekla je danas 47-godišnja glumica i model.</p><p>Srele su se ponovno 2003. na dodjeli VH1 glazbene nagrade u Los Angelesu. Ubrzo nakon toga počele su vezu, a u javnosti su se nedugo zatim zajedno pojavile na dodjeli Golden Globe nagrada na Beverly Hillsu.</p><p>Dvije godine kasnije počele su živjeti zajedno. Ellen DeGeneres najavila je vjenčanje u svojem showu i brak su sklopile 16. kolovoza 2008.</p><p>Nekoliko godina pisalo se da žive u harmoničnom braku, no 2013. krenule su glasine da se razvode te da su među njima česte svađe i nesporazumi. Idućih godinu dana stalno su bile na naslovnicama magazina koji su pisali o njihovim bračnim svađama.</p><p>Ellen i Portia nisu nikad ništa demantirale, ali su im 2014. dojadile glasine da su se razišle pa je Ellen odgovorila tabloidima u svojem showu:</p><p>- Vidjela sam novine, kažu da su se Ellen i Portia razvele. Nevjerojatno, a izgledaju tako sretno.</p><p>Godine 2018. proslavile su deset godina braka. Portia de Rossi u braku je s trenutačno jednom od najmoćnijih i najbogatijih žena na svijetu. Procjenjuje se da bogatstvo Ellen DeGeneres iznosi 340,000.000 dolara. I ako se pojave vijesti o njihovim svađama i eventualnom prekidu, moćni Ellenin PR tim ubrzo takve glasine ušutka.</p><p>Ipak, potkraj prošle godine pojavila se vijest da je Portia bijesna na Ellen i njezine potrošačke navike. Navodno se naljutila jer joj TV voditeljica nije rekla da kupuje kuću za 27,500.000 dolara.</p><p>- Uvijek uzimam ono što želim imati. Živim u obilju i uvijek ću imati dovoljno novca. Tako živim svoj život i ne bojim se da ću ostati bez novaca - rekla je Ellen i dala do znanja da sama odlučuje kako će trošiti novac.</p><p>Portia de Rossi je posljednjih mjeseci čvrsto stala u obranu Ellen DeGeneres od napada da je najlošija osoba na svijetu. Prije braka s Portiom, Ellen je imala nekoliko veza sa ženama. Prva djevojka bila joj je <strong>Kate Perkoff</strong>, s kojom je živjela tijekom studija u New Orleansu. Posvađale su se jer ju je Kate navodno prevarila.</p><p>Ponovno su se vidjele nekoliko tjedana kasnije u klubu u kojemu je nastupao Ellenin brat sa svojim bendom. Kate se htjela pomiriti, ali Ellen je bila uvrijeđena. Kate je napustila klub, a nakon koncerta Ellen je, na putu kući, vidjela tešku prometnu nesreću. Idući dan saznala je da je Kate poginula.</p><p>To joj je trajno obilježilo život. DeGeneres je bila i u vezi s glumicom <strong>Anne Heche</strong>, kojoj je to bila jedina istospolna veza u životu. Prekinule su 2000.</p><p>Prije nje je Ellenina partnerica bila fotografkinja <strong>Alexandra Hedison</strong>, koja je sad u braku s glumicom <strong>Jodie Foster</strong>.</p>