Brad Pitt ostvario malu, ali važnu pobjedu u pravnoj bitci s Angelinom Jolie oko vinarije

Brad Pitt zabilježio je značajnu pravnu pobjedu u dugotrajnoj sudskoj bitci s bivšom suprugom Angelinom Jolie oko francuske vinarije Château Miraval. Sudac u Michiganu naložio je ključnom svjedoku da se vrati na ispitivanje nakon što je utvrđeno da je njegovo prethodno svjedočenje bilo nepropisno ometano.

Prema sudskim dokumentima do kojih su došli američki mediji, sudac je 28. svibnja presudio da su odvjetnici tvrtke Stoli Group nepropisno spriječili svjedočenje tijekom ključnog iskaza. U središtu odluke je Todd Culyba, bivši glavni pravni savjetnik Stoli Grupe. Utvrđeno je da je Culyba tijekom svjedočenja u prosincu 2025. dobio neprimjerene upute da ne odgovori na 33 pitanja o prodaji Jolienog udjela tvrtki Tenute del Mondo, vinskom ogranku Stoli Grupe. Sudac je sada naložio Culybi da se vrati na dodatno, osobno ispitivanje u trajanju do jednog sata kako bi odgovorio na prethodno blokirana pitanja i s njima povezana potpitanja.

Sud je utvrdio da se odvjetničko-klijentska povjerljivost ne odnosi na "poslovne aspekte" dogovora između Jolie i Stoli Grupe, čime su pitanja koja je Culyba izbjegao postala dopuštena. Ta su se pitanja, kako se navodi, odnosila na uključenost ruskog poduzetnika Yurija Sheflera, stvarnog vlasnika Stoli Grupe, u transakciju.

Pittov pravni tim tvrdi da je prodaja izvršena bez njegovog pristanka, unatoč prethodnom dogovoru bivšeg para da nijedna strana neće prodati svoj dio bez odobrenja druge. Ova sudska odluka predstavlja važan korak za Pitta, jer mu omogućuje da dublje istraži okolnosti prodaje koju smatra spornom. Iako je sudac prihvatio Pittov zahtjev za nastavkom svjedočenja, odbio je njegov prijedlog za uvođenje sankcija.

Podsjetimo, pravna bitka oko vinarije vrijedne 500 milijuna dolara započela je 2022. godine, kada je Pitt podnio tužbu protiv Jolie. Glumica je odgovorila protutužbom, tvrdeći da nikakav dogovor o prodaji nije postojao te je optužila bivšeg supruga da "vodi osvetnički rat" protiv nje. Njezin pravni tim naveo je da je Pitt odbio otkupiti njezin udio jer nije htjela potpisati ugovor o tajnosti (NDA) osmišljen da je "prisili na šutnju o njegovom zlostavljanju", povezan s incidentom na privatnom letu 2016. godine. Ova pobjeda za Pitta dolazi nedugo nakon što je sud u Los Angelesu odbio njegov zahtjev da Jolie preda privatne e-mailove, što pokazuje promjenjivu prirodu spora.

