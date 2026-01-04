Angelina Jolie se želi odseliti iz Los Angelesa? Glumica prodaje čak i svoje skupocjeno imanje

Angelina Jolie (50) odlazi iz Hollywooda, a navodno planira odseliti i iz SAD-a. Prema pisanju američkih medija, glumica i redateljica odlučila je prodati svoje imanje u Los Angelesu, čime bi zatvorila poglavlje života koje je trajalo gotovo deset godina.

Foto: Gregorio Binuya

Riječ je o imanju Cecil B. DeMille, procijenjenom na oko 25 milijuna dolara, u kojem Jolie živi od 2016. godine. Kuća zasad nije službeno oglašena, no potencijalnim kupcima već se pokazuje, doznaje Page Six. Kao jedan od razloga odlaska navodi se razvod od bivšeg supruga Brad Pitt, koji je okončan nagodbom krajem prosinca 2024., osam godina nakon što je pokrenut postupak.

- Nakon svega što je prošla, potreban joj je odmak. Odlazak joj omogućuje da se posveti stvarima koje su joj važne - izjavio je glumac i producent Jae Benjamin, koji Angelinu poznaje dugi niz godina. Dodao je kako Jolie planira raditi isključivo na projektima koji je osobno ispunjavaju, bez potrebe za stalnim boravkom u Hollywoodu.

Foto: © Eamon Clarke/PRESS ASSOCIATION

Angelina Jolie ranije je isticala da joj je život u Los Angelesu vezan ponajprije uz djecu. Naime, navodila je kako planira preseljenje tek nakon što njezino najmlađe dijete postane punoljetno.

To će se navodno dogoditi u srpnju ove godine, kada blizanci Knox i Vivienne navršavaju 18 godina. Jolie i Pitt imaju šestero djece: Maddoxa (24), Paxa (22), Zaharu (20), Shiloh (19) te blizance Knoxa i Vivienne.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

U jednom intervjuu objasnila je kako je imanje kupila kako bi bila u neposrednoj blizini oca svoje djece, ističući da je tadašnja udaljenost bila tek nekoliko minuta. No naglasila je da dugoročno ne vidi svoju budućnost u SAD-u te da planira život u inozemstvu čim njezina djeca postanu punoljetna.

Odnosi između Jolie i Brad Pitt dodatno su se pogoršali nakon incidenta u privatnom zrakoplovu 2016. godine, kada je Jolie iznijela optužbe za fizičko i verbalno nasilje nad njom i djecom. Iako nadležne institucije nisu podigle optužnicu, Jolie je dobila primarno skrbništvo, a dio djece se s vremenom odlučio odreći Pittova prezimena. Kći Shiloh to je i službeno učinila nakon što je 2024. navršila 18 godina.

Foto: Remo Casilli

Angie ove godine planira živjeti na relaciji između New Yorka, Europe i Kambodže. U New Yorku vodi svoj kreativni i modni kolektiv Atelier Jolie, dok u Europi traži veću razinu privatnosti. Kambodža, čije državljanstvo ima, već godinama zauzima posebno mjesto u njezinu životu i smatra je svojim drugim domom.

Za razliku od Jolie, Brad Pitt i dalje ostaje u Hollywoodu. Njegova produkcijska kuća Plan B Entertainment ostvaruje zapažene rezultate, a i sam se nastavlja pojavljivati u velikim filmskim projektima. Pitt je od 2022. u vezi s Ines de Ramon, s kojom živi od početka 2024. godine.