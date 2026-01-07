Obavijesti

PREKINUO GLASINE

Bradleyja Coopera kritizirali da je išao pod nož, on tvrdi da su optužbe apsurdne: To je ludo

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Bradleyja Coopera kritizirali da je išao pod nož, on tvrdi da su optužbe apsurdne: To je ludo
Foto: Mario Anzuoni

Glumac je šuškanja o plastičnim operacijama komentirao u gostovanju u podcastu SmartLess, a u njegovu obranu stao je i dugogodišnji prijatelj Will Arnett

Glumac Bradley Cooper (51) u posljednje se vrijeme našao na meti kritika zbog svog izgleda, točnije jer mnogi sumnjaju kako se podvrgnuo plastičnim operacijama. No on je sada odlučio stati na kraj glasinama.

To je komentirao u gostovanju u podcastu SmartLess, a u njegovu obranu stao je i dugogodišnji prijatelj Will Arnett. Osim s njim, glumac je razgovarao i s voditeljima Jasonom Batemanom i Seanom Hayesom.

Breakthrough Prize awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Upravo je Arnett otvorio navedenu temu i rekao kako su ga jednom pitali da kaže nešto o Cooperu što javnost ne zna.

- Rekao sam: ‘Pa, ima toga mnogo' - ispričao je Arnett, a zatim dodao da ga ljuti što se stalno ponavljaju priče da je Cooper bio na operacijama.

- Stalno čitamo da svi misle da je Bradley imao plastičnu operaciju, a nije išao ni na kakvu operaciju. Zar ne - upitao je Arnett.

Bateman je to odmah potvrdio.

Cooper je rekao da mu posljednjih tjedana ljudi sve češće prilaze i komentiraju izgled.

- Da, ljudi mi prilaze posljednjih nekoliko tjedana… stalno komentiraju: 'Oh, izgledaš dobro'. Da, ali to je ludo - rekao je glumac, dodajući da mu je cijela situacija apsurdna.

Osim toga, Arnett je zaključio kako ga takve priče živciraju jer 'svi misle da znaju'.

Podsjetimo, nagađanja su krenula nakon glumčevog pojavljivanja na crvenom tepihu, kada je dio publike primijetio da izgleda drugačije. Neki tvrde da ima drugačije jagodice, kapke... Neki su rekli da je ipak do kuta snimanja, a drugi su ga usporedili sa Zacom Efronom koji se podvrgnuo operacijama.

