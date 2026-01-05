Bradley Cooper prešao je put od ovisnosti do holivudske elite: Sada se želi skrasiti s Gigi Hadid

Jedan od najsvestranijih i najcjenjenijih glumaca današnjice, Bradley Cooper (51), danas slavi svoj rođendan. Njegov put do vrha Hollywooda nije bio nimalo lak, obilježen osobnim borbama, odricanjima i nevjerojatnom transformacijom koja ga je od zvijezde komedija pretvorila u ozbiljnog redatelja i producenta. Danas, osim profesionalnih uspjeha, uživa u stabilnom privatnom životu uz manekenku Gigi Hadid, dokazujući da se upornost i posvećenost uvijek isplate.

Bradley Charles Cooper rođen je 1975. godine u Philadelphiji. Odrastao je u katoličkoj obitelji; otac mu je bio burzovni mešetar irskog podrijetla, a majka talijanskih korijena radila je na lokalnoj televizijskoj postaji. Iako su roditelji isprva željeli da se bavi financijama, njegova se ljubav prema glumi rodila rano, nakon što mu je otac pokazao film "Čovjek-slon". Nakon što je diplomirao engleski jezik na Sveučilištu Georgetown, preselio se u New York gdje je upisao prestižni Actors Studio. Da bi platio školovanje, radio je kao vratar u hotelu.

'Joy' New York Premiere | Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL

Početak karijere bio je obilježen ovisnošću o alkoholu i drogama, što ga je dovelo do suicidalnih misli i osjećaja da nikada neće ispuniti svoj potencijal. S 29 godina, 2004., odlučio se otrijezniti, a taj je trenutak kasnije opisao kao prijelomni.

​- Shvatio sam da neću ispuniti svoj potencijal i to me užasno prestrašilo. Pomislio sam: 'Vau, ja ću si stvarno uništiti život, stvarno ću ga uništiti' - priznao je Cooper.

Nakon manjih uloga u serijama poput "Seks i grad" i "Alias", prvu zapaženiju ulogu ostvario je u komediji "Lovci na djeveruše" 2005. godine. Ipak, svjetsku slavu donio mu je film "Mamurluk" (2009.), koji je postao komercijalni fenomen i lansirao ga među vodeće holivudske glumce.

Umjesto da ostane zarobljen u žanru komedije, Cooper je hrabro krenuo u dramske vode. Uloge u filmovima "U dobru i u zlu" (2012.), "Američka prevara" (2013.) i "Američki snajper" (2014.) donijele su mu tri uzastopne nominacije za Oscara i potvrdile njegov izniman glumački raspon.

Foto: Netflix/Imdb/Promo

Vrhunac kreativne zrelosti pokazao je 2018. godine redateljskim debijem "Zvijezda je rođena", u kojem je i glumio, pisao scenarij i pjevao, a projekt mu je donio brojne nagrade, uključujući Grammy i BAFTA-u. Njegov posljednji redateljski uradak, "Maestro" (2023.), biografska drama o Leonardu Bernsteinu, samo je učvrstio njegov status kao jednog od najvažnijih filmaša svoje generacije, donijevši mu nove nominacije za najprestižnije filmske nagrade.

91st Academy Awards - Oscars - Hollywood | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon kratkog braka s glumicom Jennifer Esposito i dugogodišnje veze s manekenkom Irinom Shayk, s kojom ima kćer Leu De Seine, Cooper je novu ljubavnu sreću pronašao s manekenkom Gigi Hadid. Njihova veza započela je u listopadu 2023. godine, a par se trudi zadržati privatnost, iako su često viđeni na ulicama New Yorka. Izvori bliski paru tvrde da ih je duboko povezalo roditeljstvo, budući da i Hadid ima kćer Khai iz prijašnje veze. Iako rijetko govore o svom odnosu, njihovi postupci, poput međusobne podrške na javnim događajima, govore više od riječi. Nagađa se kako je veza postala vrlo ozbiljna te da Cooper razmišlja o braku.

