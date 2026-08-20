Branko Schmidt: Jako me ljuti odnos prema stranim radnicima

Dvorana je bila rasprodana, publika je sjedila po stepenicama, a naš film prihvatili su iznimno toplo. Najljepše je bilo kad smo na pozornicu pozvali Kurbu Tamanga, glavnoga glumca, to je bilo emotivno, javio nam se Branko Schmidt iz Sarajeva.

Njegov kratkometražni dokumentarac "Ram Bhai" (kao i "Bro Ram" ili "Brat Ram") prikazan je u srijedu na 32. Sarajevo film festivalu, na kojemu je imao svjetsku premijeru. U ovom se dokumentarcu kroz priču nepalskog dostavljača hrane u Zagrebu otvaraju pitanja položaja stranih radnika, diskriminacije i nasilja s kojima se suočavaju. U središtu filma je Ram, Nepalac koji u Zagrebu radi kao dostavljač hrane. Kroz njegovu priču redatelj Branko Schmidt progovara o položaju migrantskih radnika u Hrvatskoj, ali i regiji.

- Dobio je Kurba i cvijeće, aplauz, bilo je baš emotivno. Imali sam i raspravu o filmu, i on je sudjelovao, rekao je tad kako se nada da će nakon tri godine u Hrvatsku doći i njegova supruga, ona je još u Nepalu. Bio je i domjenak, slavilo se do dugo u noć - otkrio nam je Branko Schmidt.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Redatelj je rekao da ga rastužuje način na koji se u Hrvatskoj odnose prema stranim radnicima te kako se na ovaj film odlučio nakon što je na televiziji vidio prilog u kojem je grupa mladića napala dostavljača hrane.

- Osjetio sam golemi bijes zbog nepravde i odnosa prema ljudima bez kojih danas ne bi mogla opstati hrvatska ekonomija, posebno turizam i građevinski sektor - izjavio je redatelj pa dodao kako je "htio da kroz njegove oči uđemo u njegov život te da osjetimo kako oni žive i na kraju što doživljavaju na cesti".

Napomenuo je da je svjesno izostavio temu odnosa poslodavaca prema stranim radnicima jer je, kaže, ocijenio kako bi to zahtijevalo znatno dulji igrani ili dokumentarni film. Uoči premijere gostovao je Branko Schmidt s nekoliko kolega u Docu press Corneru.

- Jako sam ljut kako Hrvatska prihvaća strane radnike. Napadaju ih, gledao sam to, napadaju dostavljače sjekirom. Imaju kutije za sjekire, znači pripremaju napade. Tu sam rekao dosta je - rekao je Schmidt, a prenosi Avaz.ba.

Foto: Sarajevo Film Festival

Nastavio je hrvatski redatelj u istom tonu, pa otkrio kako je došlo od ovoga filma.

- U novinama imate skoro svaki dan da je netko napadnut. Branko ne čeka da se desi čudo, ja djelujem. Tako sam odlučio snimiti film. Zanimljivo je stanište gledanja dostavljača, dok se vozi i radi u Zagrebu. Ovo je predmet ovoga filma, želio sam da gledatelje stavim u njegovu perspektivu. Kakav je život dostavljačima - rekao je Schmidt.

Dodao je i kako mu je cilj s ovim filmom bio prikazati jedan dan života stranog radnika te da kod publike probudi emocije i empatiju. Istaknuo je i da mu je želja da se film počne prikazivati u srednjim školama, jer srednjoškolci znaju biti među napadačima na strane radnike.

Branko Schmidt jedan je od najpoznatijih hrvatskih filmskih redatelja, prepoznatljiv po filmovima koji bez uljepšavanja prikazuju mračne strane društva. Njegov najpoznatiji film, "Metastaze" iz 2009. godine, donosi priču o četvorici prijatelja suočenih s drogom, alkoholom i nasiljem.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Film je osvojio Veliku zlatnu arenu u Puli i postao jedno od najzapaženijih ostvarenja hrvatske kinematografije. Među važnijim Schmidtovim filmovima su i "Put lubenica", drama o krijumčarenju ilegalnih imigranata, te "Ljudožder vegetarijanac", mračna priča o korupciji i zlouporabi moći u medicini.

Schmidt je poznat po tome što se ne boji kontroverznih tema. Njegovi filmovi često izazivaju nelagodu, ali upravo zato otvaraju pitanja o problemima koji postoje u društvu. Za svoj doprinos hrvatskoj kinematografiji 2023. godine dobio je Nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo. "Ram Bhai" možete pogledati na kanalima 24sata u subotu, 22. kolovoza, od 8 sati ujutro.

U srijedu je prikazan i film "Virus patološke dobrote", redatelja Predraga Ličine. On se, s glumcima Nikolom Đuričkom, Hristinom Popović i Goranom Bogdanom, prošetao crvenim tepihom i dobro nasmijao publiku. Satirična priča o vremenskom putniku koji se iz 2031. vraća u 1983. i ulazi u zagrebački stan Zorke Vasiljević privukla je golemu pozornost sarajevske publike...

Na rasprodanu premijeru došlo je gotovo 1000 gledatelja u UNIQA Ljetno kino Stari Grad, a uz mnoštvo smijeha tijekom projekcije i veliki aplauz nakon nje, film je potvrdio status jednog od najtraženijih festivalskih naslova.

- Nema boljeg osjećaja za redatelja opore satire nego kad čuješ spontane prolome smijeha koji u ponekim dijelovima prelaze u grohot. Pa i na dijelovima filma za koje to nisi očekivao, ali si se potajice nadao. Hvala Sarajkama i Sarajlijama na toplom prijemu, premda je večer bila vjetrovita i prohladna - rekao je nakon projekcije redatelj Predrag Ličina.

Foto: PIXSELL / Patrik Macek / Davorin Visnjic

Zbog velikog interesa za "Virus patološke dobrote", Sarajevo film festival dodao je još jednu projekciju u festivalski program te će publika moći pogledati film i 21. kolovoza.

Radnja filma zbiva se 1983. godine u Zagrebu. Usred snježne noći u stan Zorke Vasiljević upada goli muškarac koji tvrdi da je stigao iz budućnosti, točnije 2031., kako bi spriječio pandemiju Virusa patološke dobrote koja prijeti čovječanstvu. Zorka vjeruje da je riječ o prevarantu, no njegova se predviđanja tijekom večeri počinju ostvarivati...

Glumačku ekipu predvode Hristina Popović (Zorka Vasiljević) i Nikola Đuričko (Luka Radivojević), a čine je Gordan Kičić (Zigi Vasiljević), Tihana Lazović Trifunović (milicajka Sutjeska), Goran Bogdan (milicajac Bogdan) i Rade Šerbedžija (Slobodan Novak).