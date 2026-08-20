Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

Redatelj Branko Schmidt za Cafe pozirao kao Ernest Hemingway

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Redatelj Branko Schmidt za Cafe pozirao kao Ernest Hemingway
1
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

SAMO UZ 24SATA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Admiral

Branko Schmidt snimio je gerilski dokumentarac "Bro Ram" ("Brat Ram"), koji je premijerno predstavio na Sarajevo film festivalu. Snimiti u 69. godini gerilski film - to znači u vlastitoj produkciji, bez podrške, bez dozvola, bez ičega osim dobre volje - nakon serije iznimno uspješnih dugometražnih ostvarenja krajnje je neobično pa smo to iskoristili kao povod za razgovor s redateljem.

SAMO UZ 24SATA Zoran Mišić pozirao za Cafe kao James Hetfield iz Metallice: Ja u Općoj opasnosti? Zaledio sam se
Zoran Mišić pozirao za Cafe kao James Hetfield iz Metallice: Ja u Općoj opasnosti? Zaledio sam se

Njegov će film, predviđamo, imati dug i uspješan život, a bit će opširno komentiran i u našoj široj javnosti. Potaknut brutalnim TV prilogom o zagrebačkim srednjoškolcima koji iz tramvaja jajima napadaju stranog radnika, Schmidt je reagirao instinktivno i autorski gnjevno. 

VELIKI INTERVJU ZA CAFE Dajana Čuljak za 24sata: Velika mi je želja glumiti u mjuziklu
Dajana Čuljak za 24sata: Velika mi je želja glumiti u mjuziklu

Ekskluzivno ga pogledajte na kanalima 24sata od subote u 8 sati. Pogledali smo Netflixovu seriju "We Are All Trying Here", u Koreji jedan od najvećih hitova ikad.

U PETAK NA KIOSCIMA Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster
Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster

"Priveli" smo na razgovor Draganu Mićalović, voditeljicu regionalnog dating showa "Love Island Adria". Prošlo je 40 godina od "Plavog baršuna", a u vremeplovu smo se prisjetili Đurđice Barlović

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sandra Bagarić u toplesu
VRUĆI KADROVI

FOTO Sandra Bagarić u toplesu

Upila sam toliko sunca da ću cijelu godinu isijavati toplinom, poručila je operna pjevačica Sandra Bagarić (52) s plaže. Prepustila se sunčanju u toplesu, a na sebi je imala samo narančasti donji dio bikinija. Smjestila se na ručnik tik uz more, leđima okrenuta objektivu, dok joj je kosa padala preko ramena i leđa
FOTO Laura Prgomet pokazala guzu u tangicama i novu ljubav
VRUĆI KADROVI

FOTO Laura Prgomet pokazala guzu u tangicama i novu ljubav

Laura Prgomet pohvalila se na Instagramu u čijem društvu uživa na Mallorci, ali i s bujnim grudima koje je jedva ugurala u mini bikini
Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo
SELE SE

Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo

Princ Harry i Meghan Markle vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo s djecom Archie i Lilibet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026