Redatelj Branko Schmidt za Cafe pozirao kao Ernest Hemingway

Branko Schmidt snimio je gerilski dokumentarac "Bro Ram" ("Brat Ram"), koji je premijerno predstavio na Sarajevo film festivalu. Snimiti u 69. godini gerilski film - to znači u vlastitoj produkciji, bez podrške, bez dozvola, bez ičega osim dobre volje - nakon serije iznimno uspješnih dugometražnih ostvarenja krajnje je neobično pa smo to iskoristili kao povod za razgovor s redateljem.

Njegov će film, predviđamo, imati dug i uspješan život, a bit će opširno komentiran i u našoj široj javnosti. Potaknut brutalnim TV prilogom o zagrebačkim srednjoškolcima koji iz tramvaja jajima napadaju stranog radnika, Schmidt je reagirao instinktivno i autorski gnjevno.

Ekskluzivno ga pogledajte na kanalima 24sata od subote u 8 sati. Pogledali smo Netflixovu seriju "We Are All Trying Here", u Koreji jedan od najvećih hitova ikad.

"Priveli" smo na razgovor Draganu Mićalović, voditeljicu regionalnog dating showa "Love Island Adria". Prošlo je 40 godina od "Plavog baršuna", a u vremeplovu smo se prisjetili Đurđice Barlović.