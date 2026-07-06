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OBITELJSKI TRENUTCI

Brat Kate Middleton emotivnom porukom rekao kako je ispunio obećanje od prije dvije godine

Piše Maša Mai Čigir,
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Brat Kate Middleton emotivnom porukom rekao kako je ispunio obećanje od prije dvije godine
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Foto: Instagram
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Fanovi britanske kraljevske obitelji raznježili su se emotivnom objavom brata princeze od Walesa

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Princeza od Walesa, Kate Middleton, uspješno je završila zahtjevni humanitarni izazov 'National Three Peaks Challenge' u kojem se popela na najviši vrh Škotske, Engleske i Walesa i sve to unutar 24 sata, a na taj način prikupljala je sredstva za oboljele od raka. Njezin brat, James Middleton, tim joj je povodom putem Instagrama uputio emotivnu poruku. 

- Nevjerojatno sam ponosan na svoju dragu sestru. Prije dvije godine rekao sam ti da ćemo se zajedno popeti na ovu planinu. Razgovarali smo o penjanju na planine dok si bila u bolnici i o nevjerojatnoj iscjeljujućoj moći koju priroda može imati za tijelo i um. Zato mi je bila velika čast pridružiti ti se u izazovu. Vidjeti koliko si daleko stigla uistinu je nadahnjujuće. Tvoja snaga, otpornost i odlučnost, dok si ujedno i nevjerojatna majka, supruga, kći i sestra, inspiriraju mene i toliko drugih ljudi svaki dan. Ostani točno takva kakva jesi - napisao je James koji nije skrivao koliko je ponosan na svoju sestru otkrivši i razgovor koji su imali dok je princeza bila u bolnici.

Foto: Instagram

Princ i princeza od Walesa objavili su niz do sada neviđenih fotografija na službenom zajedničkom Instagram profilu, a koje su nastala tijekom izazova. Na fotografijama se vidi kako je cijela obitelj došla pružiti podršku Kate, a osim Williama i djece, tu su bili i njezini roditelji Carole i Michael Middleton te brat James.

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Ovaj humanitarni izazov od velikog je značaja za princezu koja zadnjih nekoliko godina otvoreno priča o svom zdravstvenom stanju te liječenju od raka. 

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