Fanovi britanske kraljevske obitelji raznježili su se emotivnom objavom brata princeze od Walesa
Brat Kate Middleton emotivnom porukom rekao kako je ispunio obećanje od prije dvije godine
Princeza od Walesa, Kate Middleton, uspješno je završila zahtjevni humanitarni izazov 'National Three Peaks Challenge' u kojem se popela na najviši vrh Škotske, Engleske i Walesa i sve to unutar 24 sata, a na taj način prikupljala je sredstva za oboljele od raka. Njezin brat, James Middleton, tim joj je povodom putem Instagrama uputio emotivnu poruku.
- Nevjerojatno sam ponosan na svoju dragu sestru. Prije dvije godine rekao sam ti da ćemo se zajedno popeti na ovu planinu. Razgovarali smo o penjanju na planine dok si bila u bolnici i o nevjerojatnoj iscjeljujućoj moći koju priroda može imati za tijelo i um. Zato mi je bila velika čast pridružiti ti se u izazovu. Vidjeti koliko si daleko stigla uistinu je nadahnjujuće. Tvoja snaga, otpornost i odlučnost, dok si ujedno i nevjerojatna majka, supruga, kći i sestra, inspiriraju mene i toliko drugih ljudi svaki dan. Ostani točno takva kakva jesi - napisao je James koji nije skrivao koliko je ponosan na svoju sestru otkrivši i razgovor koji su imali dok je princeza bila u bolnici.
Princ i princeza od Walesa objavili su niz do sada neviđenih fotografija na službenom zajedničkom Instagram profilu, a koje su nastala tijekom izazova. Na fotografijama se vidi kako je cijela obitelj došla pružiti podršku Kate, a osim Williama i djece, tu su bili i njezini roditelji Carole i Michael Middleton te brat James.
Ovaj humanitarni izazov od velikog je značaja za princezu koja zadnjih nekoliko godina otvoreno priča o svom zdravstvenom stanju te liječenju od raka.
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