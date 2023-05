Brat Tonyja Cetinskog pozirao u plićaku pa trbušnjacima ostavio bez teksta: 'Naježio mi se...'

Brat Tonyja Cetinskog (53), Matteo Cetinski, na svom je Instagram profilu objavio fotografiju pozirajući na plaži u plićaku pa se pohvalio zavidnim trbušnim mišićima dok je gledao u daljinu.

- Naježio mi se trbuh od hladnog mora - napisao je Matteo u opisu objave, aludirajući na svoj isklesan trbuh.

- Misliš naježile se pločice - glasio je komentar ispod fotografije, a drugi pratitelji su bili očarani prizorom.

Matteo i njegov brat Tony vrlo su slični po izgledu, a iako se ranije i on bavio glazbom, Matteo se posljednjih godina posvetio dizajniranju interijera i nakita, restauriranju te slikanju.

- Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama, odmorim se od mozga - objasnio je Matteo prošle godine za IN magazin.

U javnosti se rijetko pojavljuje, ali na društvenim mrežama često se voli pohvaliti kako provodi vrijeme sa svojim prijateljima i obitelji.