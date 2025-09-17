U novoj epizodi pred timovima je Mali izazov - štafeta. Svatko iz tima treba se popeti do vrha brda i lupiti o zvonce, što je znak sljedećem natjecatelju da se krene penjati. No pogled na brdo neke je uplašio
Brdo izazvalo paniku u 'Životu na vagi', jedna kandidatkinja se slomila: Ta nemoć, znala sam...
Večeras od 21.15 sati u 'Životu na vagi' slijedi još jedan uzbudljiv izazov i suočavanje s vlastitim strahovima. Ispod crvene linije na idućem vaganju naći će se dva natjecatelja iz tima koji će imati slabiji rezultat. Njih dvoje ulazi u duel u kojem će se odlučiti tko napušta show. Sve to veliki je ulog i svatko od kandidata želi dati najbolje od sebe.
U novoj epizodi pred timovima je Mali izazov - štafeta. Svatko iz tima treba se popeti do vrha brda i lupiti o zvonce, što je znak sljedećem natjecatelju da se krene penjati. Tim koji se prvi popne skroz do kraja, pobijedio je, a najavljena nagrada sve je oduševila.
- Grizi, nema stajanja - bodrili su se međusobno.
No pogled na brdo pred kojim su se našli neke je prilično uplašio i demotivirao već na početku.
- Čim sam vidjela zastavice, odmah sam znala da nije dobro - poručila je jedna natjecateljica pa zaplakala prije starta utrke: 'Taj osjećaj da ne možeš... Ta nemoć da ne mogu sudjelovati koliko bih htjela.'
- Svjesna je da ih koči - složili su se i ostali.
Je li odustala ili hrabro pokušala osvojiti vrh, tko je pronašao najveću motivaciju i koga bi nedostatak komunikacije mogao skupo koštati?
Nova epizoda 'Života na vagi' na rasporedu je već večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata ranije na platformi Voyo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+