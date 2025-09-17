Obavijesti

Show

Komentari 0
VEČERAS ĆE BITI DRAME...

Brdo izazvalo paniku u 'Životu na vagi', jedna kandidatkinja se slomila: Ta nemoć, znala sam...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Brdo izazvalo paniku u 'Životu na vagi', jedna kandidatkinja se slomila: Ta nemoć, znala sam...
4
Foto: RTL

U novoj epizodi pred timovima je Mali izazov - štafeta. Svatko iz tima treba se popeti do vrha brda i lupiti o zvonce, što je znak sljedećem natjecatelju da se krene penjati. No pogled na brdo neke je uplašio

Večeras od 21.15 sati u 'Životu na vagi' slijedi još jedan uzbudljiv izazov i suočavanje s vlastitim strahovima. Ispod crvene linije na idućem vaganju naći će se dva natjecatelja iz tima koji će imati slabiji rezultat. Njih dvoje ulazi u duel u kojem će se odlučiti tko napušta show. Sve to veliki je ulog i svatko od kandidata želi dati najbolje od sebe.

DANAS IMA PARTNERICU Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina s muškarcem u braku: Poljubac je sve razjasnio
Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina s muškarcem u braku: Poljubac je sve razjasnio

U novoj epizodi pred timovima je Mali izazov - štafeta. Svatko iz tima treba se popeti do vrha brda i lupiti o zvonce, što je znak sljedećem natjecatelju da se krene penjati. Tim koji se prvi popne skroz do kraja, pobijedio je, a najavljena nagrada sve je oduševila.

- Grizi, nema stajanja - bodrili su se međusobno.

Foto: RTL

No pogled na brdo pred kojim su se našli neke je prilično uplašio i demotivirao već na početku.

- Čim sam vidjela zastavice, odmah sam znala da nije dobro - poručila je jedna natjecateljica pa zaplakala prije starta utrke: 'Taj osjećaj da ne možeš... Ta nemoć da ne mogu sudjelovati koliko bih htjela.'

- Svjesna je da ih koči - složili su se i ostali.

Foto: RTL

Je li odustala ili hrabro pokušala osvojiti vrh, tko je pronašao najveću motivaciju i koga bi nedostatak komunikacije mogao skupo koštati?

Foto: RTL

Nova epizoda 'Života na vagi' na rasporedu je već večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj
OAZA MIRA I SREĆE

Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj

Dobre vijesti stižu za obožavatelje legendarnog pjevača Halida Bešlića (71). Terapija mu pomaže i doktori već planiraju da ga uskoro puste na kratki otpust iz bolnice. Njegov menadžer kaže da pjevač ni u bolničkoj sobi ne gubi vedrinu. Kad ga sestre zamole, on zapjeva, baš kao da je na pozornici. Razmišlja i o novom albumu
FOTO Minea ima dvije profesije, a ljubav krije kao zmija noge
DANAS SLAVI 48. ROĐENDAN

FOTO Minea ima dvije profesije, a ljubav krije kao zmija noge

Renata Končić Minea jedno je od onih imena koje publika voli već desetljećima. Prvo kao pjevačicu s nizom hitova koji se i danas pjevaju na feštama, a posljednjih godina i kao TV lice koje unosi vedrinu i toplinu u domove gledatelja
Umro je Robert Redford
IMAO JE 89 GODINA

Umro je Robert Redford

Njegova publicistica Cindi Berger potvrdila je da je umro mirno, u snu, u svom domu u planinama Utaha, okružen obitelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025