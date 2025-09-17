Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina s muškarcem u braku: Poljubac je sve razjasnio

Snežana iz 'Života na vagi' otvorila je dušu pred kamera. U iskrenom razgovoru s trenerom Edom podijelila je detalje o svom bivšem braku i svojoj seksualnosti. Također, otkrila je i koji joj je trenutak promijenio život i ljubav koju danas živi.

- Bila sam sedam godina u braku s muškarcem. Mi se jesmo voljeli, ali bio je jedan rođendanski tulum gdje sam se poljubila s curom i osjetila da je to to. Taj trenutak bio je prekretnica: 'Kad sam shvatila da je to nešto što ja želim, orijentirala sam se' - rekla je iskreno.

Dodala je i kako nije bilo lako priznati sebi, a još manje drugima, ono što osjeća.

- Treba imati hrabrosti istupiti u javnost i priznati takvo nešto, znajući u kakvoj državi živimo - komentirala je.

Ipak, trener Edo pohvalio je njezinu otvorenost i snagu.

- Snežana ima svoj glas i dozvoljava da ga se čuje. Treba puno hrabrosti i snage da netko stavi svoju seksualnost u prvi plan i da o tome otvoreno priča - poručio je.

Danas Snežana bez zadrške govori o svojoj partnerici i ljubavi koja joj je donijela mir i sigurnost. Priznaje kako ju je ta veza učinila snažnijom i sretnijom nego ikad prije. Podsjetimo, Snežana je u popularni show ušla sa 133,4 kilograma, a u samo tjedan dana izgubila je 4,1 kilogram, odnosno 3,1% tjelesne mase. Snežanin prvi cilj je doći do sto kilograma, a idealna težina koju želi jest 75 kilograma.

