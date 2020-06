Brenin posinak slavi godišnjicu braka: Aleksandru je upoznao u klubu, 'kupio' ju je iskrenošću...

<p>Posinak pjevačice <strong>Lepe Brene</strong>,<strong> Filip Živojinović</strong> (35) i pjevačica<strong> Aleksandra Prijović</strong> (24) danas slave drugu godišnjicu braka. Vjenčali su se 2018. u Beogradu, a Aleksandra je na svadbi i pjevala. Izvela je svoj hit 'Totalna anestezija'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nastup Al'dina na svadbi Filipa i Aleksandre</strong></p><p>Tim se povodom oglasila i Brena koja im je na društvenim mrežama javno čestitala dan kada su se jedno drugom obećali na vječnu ljubav. </p><p>Aleksandra je prije tri godine u Ami G showu ispričala kako su se ona i Filip upoznali.</p><p>- Sreli smo se u jednom klubu, gdje mi je prišao i rekao kako bismo bili super par. Ja sam se nasmijala i pomislila kako priča gluposti. Nisam uopće reagirala na to. Sljedeći mi se dan javio na Instagramu, počeli smo se dopisivati i od tada nismo prestali - ispričala je pjevačica i dodala:</p><p>- Vidjeli smo se nekoliko dana kasnije i nastavili se viđati. On je jako dobar i iskren. Cijenim takve ljude, time me je kupio od samoga početka - priznala je Aleksandra.</p><p>Na dan njihove svadbe pjevačica je promijenila četiri haljine. U crkvi je imala kraljevsku vjenčanicu boje slonovače, a za građansko vjenčanje Aleksandra je izabrala bijelu, nešto širu vjenčanicu s kristalima. Treća bijela haljina je bila uska, s golim leđima. Poslije ponoći, novopečena gospođa Živojinović je obukla atraktivnu, zlatno-crnu haljinu s resicama i dubokim dekolteom. Kosu je skupila u visoku punđu.</p><p>- Oduvijek smo željeli imati jednu kćerku, a to se danas ostvarilo - rekao je tada emotivni <strong>Boba Živojinović </strong>(56), otac mladoženje.</p><p>Posebno iznenađenje za svog supruga, imala je Aleksandra, koja je dovela kantautora <strong>Al'dina</strong> koji je zapjevao pjesmu 'I sad me po tebi poznaju' na iznenađenje svih gostiju.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>