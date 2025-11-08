Breskvica je pozirala u donjem rublju s krilima poput anđelice

Srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica (24) pozirala je u čipkastoj kombinaciji dok je na sebi imala i krila te je u toj kombinaciji neodoljivo podsjećala na Viktorijinu anđelicu.

Fotografije su brzo 'zapalile' društvene mreže, a pratitelji su je obasipali pozitivnim komentarima. Nakon toga, fotke je podijelila i na storijima i napisala: 'Vaš omiljeni anđeo'.

Srpska glazbenica je nedavno podržala rad Slavonca Jakova Jozinovića.

- Čula sam njegove nastupe, dečko brutalno pjeva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen. Svaka mu čast, trebalo bi svi podržati njegov rad jer kida, želim mu puno sreće - rekla je.