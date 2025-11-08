Raspoloženje: Victoria's Secret anđeo, napisala je ispod seta fotografija na kojima pozira u bijelom donjem rublju i korzetu. Set je upotpunila krilima poput prave anđelice te sandalama
'SPREMNA' ZA PISTU
Breskvica je pozirala u donjem rublju s krilima poput anđelice
Čitanje članka: < 1 min
Srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica (24) pozirala je u čipkastoj kombinaciji dok je na sebi imala i krila te je u toj kombinaciji neodoljivo podsjećala na Viktorijinu anđelicu.
Fotografije su brzo 'zapalile' društvene mreže, a pratitelji su je obasipali pozitivnim komentarima. Nakon toga, fotke je podijelila i na storijima i napisala: 'Vaš omiljeni anđeo'.
Srpska glazbenica je nedavno podržala rad Slavonca Jakova Jozinovića.
- Čula sam njegove nastupe, dečko brutalno pjeva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen. Svaka mu čast, trebalo bi svi podržati njegov rad jer kida, želim mu puno sreće - rekla je.
