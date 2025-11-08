Obavijesti

Show

Komentari 0
'SPREMNA' ZA PISTU

Breskvica je pozirala u donjem rublju s krilima poput anđelice

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Breskvica je pozirala u donjem rublju s krilima poput anđelice
Foto: TikTok

Raspoloženje: Victoria's Secret anđeo, napisala je ispod seta fotografija na kojima pozira u bijelom donjem rublju i korzetu. Set je upotpunila krilima poput prave anđelice te sandalama

Srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica (24) pozirala je u čipkastoj kombinaciji dok je na sebi imala i krila te je u toj kombinaciji neodoljivo podsjećala na Viktorijinu anđelicu.

BALKANSKA ZVIJEZDA FOTO Leden pogled: Breskvica iznenadila novim izgledom, svi komentiraju boju njenih leća...
FOTO Leden pogled: Breskvica iznenadila novim izgledom, svi komentiraju boju njenih leća...

Fotografije su brzo 'zapalile' društvene mreže, a pratitelji su je obasipali pozitivnim komentarima. Nakon toga, fotke je podijelila i na storijima i napisala: 'Vaš omiljeni anđeo'.

@brrreskvaa Your fav Victoria's Secret Angel 🪽@vladimirtrickovski @NR @Lazar Ilic @Shoot With Kitty @Victoria’s Secret #victoriassecretfashionshow #breskvica #fyp #victoriassecret ♬ dźwięk oryginalny - MARLEY
OGLASILA SE NA MREŽAMA Srpskoj pjevačici nisu dopustili ulazak na Kosovo. Otkazala je koncert: 'Nećemo pjevati skupa'
Srpskoj pjevačici nisu dopustili ulazak na Kosovo. Otkazala je koncert: 'Nećemo pjevati skupa'

Srpska glazbenica je nedavno podržala rad Slavonca Jakova Jozinovića.

- Čula sam njegove nastupe, dečko brutalno pjeva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen. Svaka mu čast, trebalo bi svi podržati njegov rad jer kida, želim mu puno sreće - rekla je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Lorde je ponosna na svoje hrvatsko podrijetlo te čak ima i naše državljanstvo, a brojne zvijezde također se vole hvaliti korijenima iz Lijepe Naše. Među njima su zaručnik Taylor Swift, Travis Kelce, Gabriela Spanic, Krist Novoselic i brojni drugi.
Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...
SPOTAKNULA SE

Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', Severina je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala
Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'
NEZGODA NA KONCERTU

Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'

Iako se spotaknula i pala dok je izvodila pjesmu, Severina nije tome pridala previše pažnje. Okrenula se, podignula, a zatim nastavila pjevati. Društvenim mrežama kruži nova snimka, a fanovi su oduševljeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025