Britanci odabrali predstavnika na Eurosongu: Svira orgulje od igračaka i sintisajzer na biciklu

Ujedinjeno Kraljevstvo će na Eurosongu 2026. godine predstavljati Youtuber i eksperimentalni glazbenik Sam Battle, potvrdio je BBC. Nastupa pod nazivom Look Mum No Computer, a za sebe kaže da je veliki obožavatelj Eurosonga.

Glazbenik iz Kenta je na YouTube-u od 2016. godine, a ima više od 1,4 milijuna pratitelja i oko 85 milijuna pregleda.

- Totalno je ludo što se upuštam u ovu nevjerojatnu avanturu. Oduvijek sam veliki obožavatelj Eurosonga i volim onu magičnu radost koju svake godine donosi milijunima ljudi. Postati dio te tradicije i predstavljati Ujedinjeno Kraljevstvo za mene je ogromna čast - i shvaćam je jako ozbiljno - rekao je.

Internetski fenomen je postao radi izrade i sviranja neobičnih elektroničkih instrumenata. Među njegovim izumima su orgulje od Furby igračaka, sintisajzer na biciklu, klavijature koje bacaju plamen te orkestar od droida iz Ratova zvijezda.

Svoju karijeru je počeo 2014. godine, a tada je bio frontman indie rock benda Zibra. Na Glastonburyju u sklopu programa BBC Introducing nastupio je 2015. godine.

- Godinama stvaram, pišem i produciram vlastite ideje od nule, a cijeli proces i snimam i dijelim s publikom. U nastupe ću unijeti sve što imam i jedva čekam da ljudi čuju i vide što smo napravili. Nadam se da je Eurosong spreman za dozu sintisajzera - kaže Sam.

S BBC-a kažu kako su oduševljeni odabirom.

- Presretni smo što će Look Mum No Computer predstavljati Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu u Beču 2026. Njegova smjela vizija, jedinstven zvuk i električan nastup čine ga zaista nezaboravnim umjetnikom - izjavila je urednica Kalpna Patel-Knight.

Pjesma s kojom će on nastupiti još nije objavljena.

- Look Mum No Computer utjelovljuje sve što Ujedinjeno Kraljevstvo želi pokazati na eurovizijskoj pozornici - kreativnost, ambiciju i izrazito britanski duh. Sigurna sam da će nas u svibnju učiniti ponosnima na međunarodnoj sceni - zaključila je.