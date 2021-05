Britanska glumica Lily James (32) prvi put je progovorila o skandalu s oženjenim kolegom Dominicom Westom (51).

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, Lily i Dominic prošle godine su uhvaćeni kako se ljubakaju na ulicama Rima. Tamo su se nalazili zbog snimanja filma 'Potraga za ljubavlju' no, u njemu nisu glumili ljubavnike.

Njihov skandal danima je bio glavna tema britanskih medija, a o svemu se oglasila i supruga Dominica Westa, Catherine FitzGerald (49) koja je tada željela uvjeriti javnost da je sve u redu. Nedugo nakon toga suprugu je zabranila rad sa zgodnom glumicom.

Lily James je u novom intervjuu za The Guardian izjavila kako ima puno toga za reći.

- Ah, zapravo nisam spremna pričati o tome. Imam puno toga za reći, ali bojim se da ne mogu sada - rekla je.

Lily i Dominic snimali su film između srpnja i listopada 2020. godine. Vjeruje se da je to bio njihov zadnji zajednički posao pošto su se supružnici Dominic i Catherine dogovorili kako on neće snimati promo materijale s Lily James u cilju da spase brak. Šefovi BBC-a su nerado pristali na to, a britanski glumac morao je obećati supruzi da više nikada neće ostvariti kontakt s mladom britanskom glumicom, prenose britanski mediji.