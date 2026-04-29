NOVA TURNEJA

Britanske alter rock legende Editors vraćaju se u Zagreb

Piše 24sata,
Britanski alter rock bend Editors vraća se u Zagreb povodom objave novog materijala i turneje, a koncert će se održati u Boćarskom domu u četvrtak, 4. veljače 2027.

Bend koji je osigurao kultni status kod domaće publike, tijekom više od dva desetljeća karijere jako se posvetio fanovima iz Hrvatske. Editorsi su do sada više puta rasprodavali klupske i festivalske nastupe, od Tvornice kulture do male dvorane Doma sportova, a nastupili su i kao headliner Pozitivnog koncerta.

Povratak Editorsa i nova era benda dolazi uz novi singl “Call It In”, a prvi je to materijal nakon albuma “EBM” i sniman u pauzama između koncerata i solo prvijenca frontmana Toma Smitha “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light”. Singl “Call It In” daje naslutiti kako zvuči osmi album i novo poglavlje jednog od najcjenjenijih bendova iz UK-a. “Proveli smo većinu ljeta 2025. u Gloucestershireu radeći na pjesmama u tradicionalnoj postavi benda. “Call It In” je priča o traženju pomoći u doba egzistencijalne neizvjesnosti i traženju utjehe u nekome bliskome, o bijegu od zaglušujuće buke modernog života”, poručuje karizmatični frontman benda Tom Smith. 

Uz milijune prodanih ploča diljem svijeta, platinaste naklade albuma i redovitim rasprodanim turnejama, Editors se konstantno dokazuju kao jedan od najvitalnijih i najpoznatijih otočkih bendova. Od osnutka 2002. nakon samo tri godine lansirani su među nove otočke rock zvijezde, a svih sedam albuma je uvršteno na ljestvice 10 najboljih izdanja u UK-u. 

Debitantski “The Black Room” iz 2005. osigurao im je nominaciju za prestižnu nagradu “Mercury” te nastupe na festivalima Lollapalooza i Coachella. Nasljednik “An End Has A Start” sjurio je na prvo mjesto britanske top liste albuma uz prve nastupe na Glastonburyju. “In This Light And On This Evening” (2009.) na kojem se nalazi megahit “Papillon”, naslijedio je sjajni uradak “The Weight Of Your Love” (2013.), jednako uspješan “In Dream” iz 2015. te šesti album “Violence”. Sve je zaokruženo kompilacijom “Black Gold” s najvećim hitovima, a uslijedio je “EBM” nabijen electro-rockom.

Biografija benda ispunjena je globalnim hitovima. Uz rock himne “Munich”, “Smokers Outside The Hospital Doors”, tu su i hvaljeni klasici “Violence”, Papillon”, “Ocean Of Night”, “Formaldehyde”, kao i “The Weight of the World,” „Sugar“, „Hallelujah (So Low), “A Ton Of Love“, „An End Has A Start“, te “Black Gold” ili “The Racing Rats”. 

Bend koji se nikada nije bojao istraživati svoj glazbeni izričaj tijekom više od dva desetljeća postao je jedan od najcjenjenijih bendova iz UK-a sa svjetskim ugledom. Editorsi će ovog ljeta nastupati većinom po festivalima, a nova turneja vodi ih idućeg proljeća po dvoranama UK-a i Europe. Zagrebački nastup bit će prilika čuti novo poglavlje benda, kao i najbolje od Editorsa. 

Ulaznice po cijeni od 39 eur u su prodaji od četvrtka, 30. travnja, a dostupne su u sustavu Core Event, Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu u Rijeci. 

