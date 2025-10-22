Britanski kralj Charles i kraljica Kamila započet će u srijedu dvodnevni državni posjet Svetoj Stolici kako bi se prvi put otkako je izabran u tu službu sastali s papom Lavom XIV.
Povijesni trenutak: Charles i Papa molit će skupa u Vatikanu
Putovanje će biti povijesni trenutak za Charlesa, poglavara Engleske crkve, koji će postati prvi britanski monarh od Engleske reformacije koji će moliti na javnoj službi s papom, poglavarom Katoličke Crkve. Posjet Svetoj Stolici smatra se duboko značajnim za kralja osobno.
Glasnogovornik Buckinghamske palače rekao je o putovanju: "Ovo će biti prvi državni posjet od reformacije, gdje će Papa i monarh moliti zajedno na ekumenskoj službi u Sikstinskoj kapeli, i prvi put da će monarh prisustvovati službi u Bazilici sv. Pavla izvan zidina, crkvi s povijesnom vezom s engleskom krunom."
Kralj i kraljica trebali su posjetiti Svetu Stolicu u travnju, ali zdravstveni problemi pape Franje uzrokovali su odgađanje državnog posjeta, iako se par privatno sastao s papom, koji je umro kasnije tog mjeseca.
Kralja i kraljicu dočekat će papa Lav u njegovoj službenoj rezidenciji, Apostolskoj palači, a nakon toga, kada Kamila obiđe Cappellu Paolinu, dom Michelangelovih freski sv. Petra i sv. Pavla, Charles će se sastati s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom Svete Stolice.
Charles, Kamila i Papa potom će prisustvovati posebnoj ekumenskoj službi, gdje će se moliti, a tema molitve će odražavati Papinu i kraljevu predanost zaštiti prirode i brizi za okoliš.
Kralj i kraljica kasnije će prisustvovati službi u Bazilici sv. Pavla izvan zidina, gdje je za Charlesa napravljeno posebno sjedalo koje će ostati na mjestu bogoslužja za korištenje njegovim nasljednicima.
Državni posjet završit će kraljevim prisustvovanjem prijemu u Papinskom sjemeništu Beda koje obučava svećenike iz cijelog Commonwealtha, zajednice država koje su nekoć tvorile Britansko Carstvo, a kraljica će se sastati sa šest časnih sestara iz Međunarodne unije glavnih poglavarica.
