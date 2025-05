Britanski voditelj imao je gaf u prijenosu Eurosonga: 'Marko je prva gej osoba u Hrvatskoj...'

Iza nas je prva polufinalna večer Eurosonga u kojoj Hrvatska nije osigurala svoju ulaznicu za finale. Marko Bošnjak je u prvom polufinalu iznenadio obožavatelje novim, poboljšanim nastupom, no to mi nije osiguralo prolazak u završnicu.

Prijenos natjecanja pratio se na YouTubeu, ali i diljem Europe putem televizijskih prijenosa. BBC je prenosio Eurosong u Velikoj Britaniji, a komentator je bio Scott Mills koji je nasmijao sve svojim lapsusom.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- I evo nam Marka Bošnjaka, prve gej osobe u Hrvatskoj - najavio je našeg predstavnika poznati britanski voditelj. Lapsus je tekstualno prenio i Independent tijekom prijenosa prve polufinalne večeri.

Iako je izjava izazvala salve smijeha među gledateljima, mnogi su primijetili kako je Mills vjerojatno htio reći da je Bošnjak prvi deklarirani gay glazbenik iz Hrvatske koji tako otvoreno nastupa. Međutim, lapsus se brzo proširio društvenim mrežama.

Podsjetimo, Marko Bošnjak je hrabro progovorio o svojoj seksualnosti u emisiji 'Nedjeljom u dva' kod Aleksandra Stankovića, naglašavajući kako je ponosan na svoj identitet, ali i svjestan da nosi određeni teret u konzervativnom društvu.

Foto: Denis Balibouse

- Svjestan sam gdje mi živimo i kakvo je to okruženje. Ne čudi me, ali mi je u jednu ruku žalosno da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe. Ponavljam, ponosan sam na to što jesam i želim to otvoreno živjeti i ne skrivati - rekao je tada poručivši zlim jezicima: 'Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno sve to'.

Podsjetimo, uz domaćina i tzv. 'Veliku petorku' (Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo), u finale idu i 10 najboljih iz svakog od dva polufinala. Iz prve polufinalne večeri to su: Norveška, Albanija, Švedska, Island, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugal i Ukrajina.