Britney je angažirala odvjetnicu koja je zastupala Kardashianku, Deppa: Sam Asghari je ucjenjuje

Pjevačica Britney Spears i Sam Asghari navodno se rastaju nakon više od godine dana braka. Kako piše TMZ, razvod bi mogao biti dramatičan jer Sam želi izvući novac od nje.

On navodno traži da mu Britney isplati više nego što nalaže njihov predbračni ugovor, a ako ona to ne učini, prijeti da će svima otkriti njezine tajne.

Foto: Instagram/Sam Asghari

- Pokušava pregovarati o ustupcima izvan predbračnog ugovora i prijeti da će izaći u javnost s izuzetno neugodnim informacijama o Britney ako mu se ne plati - rekao je izvor.

Nije jasno koliko novca traži, a glasnogovornici Britney i Sama nisu odgovorili na upite o ovoj situaciji. Drugi izvor, pak, tvrdi da je tim zaštitio pjevačicu i da će rastanak 'biti pun poštovanja'.

- To je ucjena i nikada se neće dogoditi. Sav novac koji je zaradila prije vjenčanja zaštićen je - navodi se dalje.

Britney je pak angažirala slavnu odvjetnicu za razvode Lauru Wasser, koja se može pohvaliti popisom klijenata koji uključuje Kim Kardashian, Kevina Costnera i Johnnyja Deppa, piše Page Six.

Par se upoznao 2016. godine, a vjenčali su se u lipnju prošle godine. Do razilaženja je navodno došlo nakon što se Sam suočio s Britney zbog glasina da ga je prevarila.

Foto: Instagram

- Nije poznato jesu li glasine točne, ali je Sam u njih povjerovao i jako su se posvađali - kazao je izvor.

Sam se navodno iselio iz njihove kuće i sada živi u svom stanu.

- Samo je pitanje vremena kada će Sam podnijeti zahtjev za razvod - dodaje se.

Foto: Instagram

Podsjetimo, glumac i osobni trener i popularna pjevačica vjenčali su se 9. lipnja prošle godine u Los Angelesu, nakon što su objavili zaruke u rujnu 2021.

Na manjoj ceremoniji s oko 60 ljudi prisustvovale su mnoge zvijezde, među njima Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton i Selena Gomez. Posebne trenutke su podijelili i na društvenim mrežama - Spears je rekla kako nije mogla dočekati vjenčanje, a Asghari ju je opisao kao 'ženu svojih snova'.

Foto: Instagram

Činilo se da oboje uživaju u vezi, uvijek su bili otvoreni u objavama na društvenim mrežama i izjavama za medije, hvaleći partnere i ističući kako su sretni, a Asghari se posebno istaknuo prilikom suđenja Spearsinom ocu, kad joj je pružio puno podršku i rekao da nema poštovanja za nekoga tko pokušava kontrolirati njihovu vezu i postavljati im prepreke na svakom koraku.

Glasine o problemima u braku krenule su još u ožujku, kad ih je njegov odvjetnik opovrgnuo. Do razvoda je navodno došlo zbog glasina o Spearsinoj aferi, koja je dovela do velike svađe, nakon koje se Asghari iselio iz zajedničke kuće. Izvor je dodao i da je njeno ponašanje bilo čudno i 'nestabilno', te da je on 'dosegao svoju granicu'.