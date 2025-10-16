Obavijesti

DOSTA JOJ JE

Britney odgovorila na optužbe bivšeg muža: 'Svaka prava žena bi to učinila, imam i ja ponos...'

Piše Sara Študir
Čitanje članka: 2 min
Britney odgovorila na optužbe bivšeg muža: 'Svaka prava žena bi to učinila, imam i ja ponos...'
Svjetski poznata pop pjevačica na društvenim je mrežama poslala poruku svom bivšem suprugu koji je u svojim memoarima iznio šokantne detalje o njoj

Nakon što je njen bivši suprug u svojim memoarima naveo kako je zabrinut za njeno ponašanje, Britney Spears oglasila se povodom toga na svom Instagram profilu. Kevin Federline istaknuo je kako je zabrinut za svoju dvojicu sinova koji su mu znali pričati kako su se znali probuditi po noći i vidjeti svoju majku kako ih gleda dok u ruci drži nož.

Pjevačica je sa svojim pratiteljima podijelila dugačak tekst, a započela ga je tvrdnjom: 'Konstantno izluđivanje koje provodi moj bivši suprug ekstremno je bolno i naporno. Uvijek sam molila i vikala kako bih imala život sa svojim dječacima'. 'Odnos s tinejdžerima je kompleksan. Osjećala sam se demoralizirana situacijom i uvijek pitala i gotovo preklinjala da budu dio mog života', dodala je Spears.

'Nažalost, uvijek su svjedočili manjku poštovanja koje je njihov otac imao za mene. Moraju preuzeti odgovornost za sebe. Jedan me sin viđao samo 45 minuta u proteklih pet godina, a drugi je imao svega četiri posjeta.', objasnila je pjevačica dodavši: 'I ja imam ponosa. Od sada nadalje, javljat ću im kada sam dostupna'.

U vezi tvrdnji koje je u knjizi iznio njen bivši muž rekla je: 'Što se tiče 'malih laži' u toj knjizi, one idu direktno u banku i ja sam jedina koje će ostati istinski povrijeđena. Ja ću ih uvijek voljeti i ako me zaista poznajete, nećete obraćati pažnju na tabloide o mom mentalnom zdravlju i alkoholizmu'.

Britney Spears i Kevin Federline, arhivske fotografije
'Ja sam inteligentna žena koje je pokušavala živjeti bezgrješnim i privatnim životom prošlih pet godina. Govorim o ovome jer mi je dosta i svaka bi prava žena učinila isto.', zaključila je Britney Spears.

Britney Spears i Kevin Federline, arhivske fotografije
Podsjetimo, pjevačica i Federline bili su u braku 2004. godine, a zajedno imaju sinove Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Nakon samo dvije godine, došlo je do njihove rastave koja je bila popraćena oštrom borbom za skrbništvo nad dječacima. Pjevačica, koja se borila sa mentalnim zdravljem, nakon toga je imala mnogo problema te je bivšem suprugu morala isplaćivati veliku svotu novaca. 

