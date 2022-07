Britney Spears: 'Ovo nikada ne bi napravili J.Lo i Willu Smithu'

Britney Spears (40) je na svom Instagram profilu objavila poduži tekst u kojem je izrazila svoje mišljenje o mnogobrojnim dokumentarcima i TV specijalima koji su snimljeni o njenom liku i djelu. Istaknula je kako ni o jednoj slavnoj osobi nije bilo toliko medijskog materijala kao o njoj.

- Imam osjećaj da je Amerika napravila odličan posao oko toga da me ponizi - započela je pjevačica svoju objavu. U nastavku je opisala nedavnu anegdotu o putu iz aviona do automobila. Naime, napisala je da je za nju bio organiziran prijevoz u automobilu za golf, što se nikada nije dogodilo u posljednjih 20 godina. A to je bilo s namjerom da bi je fotografi mogli lakše uslikati.

- Je li uopće legalno snimiti toliko dokumentaraca o nekome bez blagoslova te osobe? - zapitala se Britney. Dodala je da nije nikada vidjela toliko različitih dokumentaraca o jednoj osobi pa je navela da se to nikada ne bi dogodilo Will Smithu ili Jennifer Lopez.

- To je najtužnija stvar koju sam vidjela u svom životu. Ljudi ne samo da su prošli nekažnjeno zbog svega što su mi napravili, nego su me i osramotili tvrdeći da mi time pomažu - Britney se osvrnula na dokumentarce koji su snimani o njoj i dodala da je dio informacija u njima izmišljen i da joj to ni u čemu nije pomoglo.

Britney je objavu u kojoj je iznijela svoje razočaranje kasnije uklonila s društvenih mreža.

Podsjetimo, krajem prošle godine je nakon 13 godina završilo skrbništvo koje je kontroliralo život američke pop zvijezde, ali i njenu imovinu vrijednu 60 milijuna dolara. Skrbništvo je uspostavio i nadzirao njezin otac nakon što je pretrpjela javni psihički slom 2007. godine i bila podvrgnuta liječenju mentalnih problema.

