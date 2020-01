Broji dane do poroda: Jerković je objavila snimku s pregleda...

Bivša manekenka, Iva Jerković (37), broji dane do poroda, a s pratiteljima na Instagramu podijelila je snimku s kardiotokografije. Na snimci se čuju otkucaji srca njezine bebe te je dodala emotikone anđela i srca.

Foto: Instagram

CTG se inače radi kod trudnica kojima je termin poroda već prošao pa je, čini se, samo pitanje vremena kad će Iva roditi. Ona je glasine o trudnoći potvrdila početkom listopada objavom na Instagramu. Ubrzo nakon toga je u jednom intervjuu potvrdila da nosi kćerkicu i da je jako sretna zbog prinove.

Foto: Instagram

- Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Samo opušteno i lagano jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati. Koliko god da je to tu i taj trbuh se vidi, još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam - rekla je Iva za InMagazin.

Što se tiče oca njezina djeteta, Iva ističe da kod njih sve ide lagano i spontano jer su već dugo zajedno.

Foto: Instagram

- Ništa nismo planirali, sve se događa samo od sebe. Mi smo dugo zajedno i nikada ništa niti ne planiramo, kod nas se sve događa samo od sebe - zaključila je bivša manekenka.

POGLEDAJTE VIDEO: