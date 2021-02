Glumica Brooke Shields (55) slomila je bedrenu kost. Na društvenim mrežama objavila je snimku na kojoj polako uči hodati uz pomoć štaka, a u opisu objave pojasnila je da je slomila nogu.

Nije otkrila kako je došlo do ozljede, ali poručila je da se trudi ostati pozitivna i u ovoj teškoj situaciji.

- Slomila sam bedrenu kost. Počinjem se oporavljati. Bez obzira na to s kakvim ste izazovom suočeni, izaberite nešto pozitivno za sebe i krenite naprijed - napisala je.

Glumica je nerijetko na društvenim mrežama objavljivala zavodljive fotografije u kupaćim kostimima. Obožavatelji su je hvalili da odlično izgleda za svoje godine. Nakon što je ušla u šesto desetljeće, Brooke je otkrila da joj je trebalo malo vremena da zavoli svoje tijelo.

- Nosila sam one velike kupaće kostime koji su morali imati što više tkanine. Kćeri su mi rekle da je to smiješno. Bilo je to nekako kao da sam se vidjela njihovim očima i samo slavila stvari poput svoje stražnjice. Stvari na koje se nikad ne bih fokusirala u životu. Imam 55 i govorim: 'Čekaj malo, žene u pedesetima još nisu za odbaciti' - rekla je za strane medije.