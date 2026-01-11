Obavijesti

Show

Komentari 0
'POSLJEDNJI UDARAC'

Drama kojoj se ne nazire kraj: Nicola Peltz obrisala fotke s Beckhamovima s Instagrama

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Drama kojoj se ne nazire kraj: Nicola Peltz obrisala fotke s Beckhamovima s Instagrama
4
Foto: Aaron Chown/Instagram

Svađa traje već dugo, no kulminirala je posljednjih mjeseci. Navodno je sve krenulo još na vjenčanju Brooklyna i Nicole kada mladenka nije htjela nositi vjenčanicu iz kolekcije svoje svekrve

Admiral

Tenzije između obitelji Beckham i njihova sina Brooklyna te snahe Nicole Peltz ne prestaju. Brooklyn je blokirao obitelj na Instagramu i onda se odlučio na drastičan potez te putem svojih odvjetnika zatražio od roditelja da ga ne kontaktiraju ili ga uopće spominju u javnosti. Izvori su tvrdili da je Davidu rečeno da sa sinom može komunicirati jedino preko odvjetničkog ureda.

No snaha Nicola odlučila se na novi 'udarac'. Naime, ona je uklonila sve tragove Beckhamovih s društvenih mreža tako da na njenom profilu nema niti jedne fotografije s njima.

Foto: Instagram
SVAĐA SE NASTAVLJA Nicola Peltz poslala poruku koja se neće svidjeti Beckhamovima: Zahvalna što sam uz Brooklyna
Nicola Peltz poslala poruku koja se neće svidjeti Beckhamovima: Zahvalna što sam uz Brooklyna

Drama traje već dugo, no kulminirala je posljednjih mjeseci. Navodno je sve krenulo još na vjenčanju Brooklyna i Nicole . Oni su se oženili 2022. u Palm Beachu, no nije sve prošlo tako bajno.

Pričalo se o tenzijama između Nicole i Victorije jer mladenka nije htjela nositi vjenčanicu iz kolekcije svoje svekrve. Ranije ove godine je jedan izvor sve to potvrdio, dok je drugi demantirao i rekao da je to 'daleko od istine'. 

GQ Men of the Year Awards 2019 - London
Foto: Doug Peters

Priča se i o još jednoj situaciji s vjenčanja - Victoria je, rekao je jedan izvor za People, navodno 'ukrala' ples sa svojim sinom, iako su on i Nicola imali isplaniranu točku.

ZAHLADILI ODNOSE Zašto se Brooklyn posvađao s obitelji Beckham? Čini se kako je za sve kriva vjenčanica...
Zašto se Brooklyn posvađao s obitelji Beckham? Čini se kako je za sve kriva vjenčanica...
London: David Beckham poveo obitelj na premijeru dokumentarca o svom životu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

No, prošle godine se sve češće počelo u javnosti šuškati o problemima u obitelji Beckham, i to nakon što se Brooklyn i njegova supruga nisu pojavili na luksuznoj proslavi Davidovog 50. rođendana. Pozivnicu su dobili, no nisu se pojavili. Tada su izvori otkrili kako Brooklyn nije htio doći zbog nove ljubavi svog mlađeg brata Romea, Kim Turnball, koja se ranije povezivala s njime. Iako su kasnije mnogi tvrdili da Brooklyn i Kim nikada nisu bili u vezi, odnosi u obitelji nisu krenuli na bolje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Prvi koncert u Poreču: Evo kakva je atmosfera na koncertu Thompsona u dvorani Žatika
NASTUPA I SUTRA

FOTO Prvi koncert u Poreču: Evo kakva je atmosfera na koncertu Thompsona u dvorani Žatika

Glazbenik Marko Perković Thompson večeras nastupa u Poreču u dvorani Žatika. Sudeći prema fotografijama, dvorana je puna, a Thompson je na bini imao i mač. U Poreču nastupa i sutra
Agostini: Završio sam s glumom
OTIŠAO IZ 'DIVLJIH PČELA'

Agostini: Završio sam s glumom

Antonio Agostini oglasio se u subotu na društvenim mrežama, i to nakon što je potvrdio da je sporazumno prekinuo suradnju s RTL-om i više neće biti u seriji 'Divlje pčele'
FOTO Skijanje, fina hrana i jako kratka haljinica: Evo kako se Severina provodi u Austriji
NA ZIMOVANJU

FOTO Skijanje, fina hrana i jako kratka haljinica: Evo kako se Severina provodi u Austriji

Mnoge domaće zvijezde nakon prosinca uzmu zasluženi odmor. Neki idu u toplije krajeve, a Severina je na društvenim mrežama otkrila da se ona zaputila u Austriju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026