Drama kojoj se ne nazire kraj: Nicola Peltz obrisala fotke s Beckhamovima s Instagrama

Tenzije između obitelji Beckham i njihova sina Brooklyna te snahe Nicole Peltz ne prestaju. Brooklyn je blokirao obitelj na Instagramu i onda se odlučio na drastičan potez te putem svojih odvjetnika zatražio od roditelja da ga ne kontaktiraju ili ga uopće spominju u javnosti. Izvori su tvrdili da je Davidu rečeno da sa sinom može komunicirati jedino preko odvjetničkog ureda.

No snaha Nicola odlučila se na novi 'udarac'. Naime, ona je uklonila sve tragove Beckhamovih s društvenih mreža tako da na njenom profilu nema niti jedne fotografije s njima.

Foto: Instagram

Drama traje već dugo, no kulminirala je posljednjih mjeseci. Navodno je sve krenulo još na vjenčanju Brooklyna i Nicole . Oni su se oženili 2022. u Palm Beachu, no nije sve prošlo tako bajno.

Pričalo se o tenzijama između Nicole i Victorije jer mladenka nije htjela nositi vjenčanicu iz kolekcije svoje svekrve. Ranije ove godine je jedan izvor sve to potvrdio, dok je drugi demantirao i rekao da je to 'daleko od istine'.

Foto: Doug Peters

Priča se i o još jednoj situaciji s vjenčanja - Victoria je, rekao je jedan izvor za People, navodno 'ukrala' ples sa svojim sinom, iako su on i Nicola imali isplaniranu točku.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

No, prošle godine se sve češće počelo u javnosti šuškati o problemima u obitelji Beckham, i to nakon što se Brooklyn i njegova supruga nisu pojavili na luksuznoj proslavi Davidovog 50. rođendana. Pozivnicu su dobili, no nisu se pojavili. Tada su izvori otkrili kako Brooklyn nije htio doći zbog nove ljubavi svog mlađeg brata Romea, Kim Turnball, koja se ranije povezivala s njime. Iako su kasnije mnogi tvrdili da Brooklyn i Kim nikada nisu bili u vezi, odnosi u obitelji nisu krenuli na bolje.