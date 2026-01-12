Brooklyn Beckham otkrio što stoji iza šokantnog prekida komunikacije s roditeljima

Brooklyn Beckham (26) odlučio je prekinuti izravan kontakt s roditeljima, Davidom i Victorijom Beckham, kako bi zaštitio vlastito mentalno zdravlje, tvrde izvori bliski obitelji. Prema tim navodima, Brooklyn je prošlog ljeta roditeljima poslao pravni dopis kojim ih je zatražio da svu daljnju komunikaciju vode isključivo putem njegovih odvjetnika te da prestanu s osobnim kontaktima, javlja The Mirror.

Razlog za ovakav potez, kako se navodi, bile su objave Davida i Victorije na društvenim mrežama u kojima je Brooklyn bio označen ili spomenut. Prijateljima je navodno priznao da su takve objave na njega imale negativan učinak te da je želio da se svi pokušaji pomirenja odvijaju privatno, a ne javno pred milijunima pratitelja.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Izvori upoznati sa situacijom tvrde da je do slanja pravnog dopisa došlo tek nakon što su Brooklynovi raniji zahtjevi da se prestane s javnim istupima ostali bez odgovora. „Situacija je počela ozbiljno utjecati na njegovo mentalno zdravlje. Ovo je bio način da se zaštiti“, rekao je jedan izvor.

Napetosti su se, međutim, dodatno produbile i nakon toga. Brooklyn je, prema navodima, bio posebno uznemiren kada je Victoria označila da joj se sviđa jedna od njegovih objava, dok je David na Božić podijelio crno-bijelu fotografiju Brooklyna iz djetinjstva. Ubrzo nakon toga, Brooklyn je roditelje blokirao na društvenim mrežama. Njegovi prijatelji tvrde da on ima osjećaj kako ga roditelji i dalje doživljavaju kao dijete, a ne kao odraslu osobu sa samostalnim životom.

Foto: Instagram

Dodatnu bol, ističu izvori, Brooklynu nanose tvrdnje da njegova supruga Nicola Peltz stoji iza obiteljskog razdora. Takve komentare smatra duboko seksističkima i mizoginima. „Riječ je o starom obrascu u kojem se za odluke muškarca okrivljuje žena. To je krajnje uvredljivo i on ne dopušta da se njegova supruga na taj način demonizira“, navodi izvor blizak paru.

S druge strane, David i Victoria Beckham navodno su ostali slomljeni nakon primitka pravnog zahtjeva kojim im se ograničava kontakt sa sinom. Prijatelji obitelji tvrde da su „očajno tužni“ te da su svi njihovi pokušaji komunikacije i javne objave bili vođeni isključivo željom za pomirenjem. „Oni rade ono što bi učinio svaki roditelj – vole svoje dijete i žele biti uz njega“, kaže jedan od izvora.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Sukob je dodatno eskalirao nakon što Brooklyn i Nicola nisu prisustvovali proslavi Davidova 50. rođendana u Londonu. Unatoč prekidu odnosa s roditeljima, Brooklyn je, prema pisanju britanskih medija, i dalje u kontaktu s bakama i djedovima s obje strane obitelji, s kojima, kako se navodi, održava bliske i tople odnose.

Posebno bolan trenutak za obitelj Beckham bio je i izostanak poziva na obnovu bračnih zavjeta Brooklyna i Nicole, održanu tri godine nakon njihova vjenčanja. Govoreći o toj ceremoniji prošlog ljeta, Brooklyn je izjavio kako je to bilo „prekrasno i intimno iskustvo“, dodajući da bi, da može, zavjete sa suprugom obnavljao svakoga dana.