Obavijesti

Show

Komentari 2
IZNENADIO RODITELJE

Brooklyn Beckham otkrio što stoji iza šokantnog prekida komunikacije s roditeljima

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Brooklyn Beckham otkrio što stoji iza šokantnog prekida komunikacije s roditeljima
14
Foto: Doug Peters

Sin Davida i Victorije Beckham navodno je poslao pravni dopis kojim im je zabranio izravan kontakt nakon što su ga njihove javne objave na društvenim mrežama emocionalno opteretile

Admiral

Brooklyn Beckham (26) odlučio je prekinuti izravan kontakt s roditeljima, Davidom i Victorijom Beckham, kako bi zaštitio vlastito mentalno zdravlje, tvrde izvori bliski obitelji. Prema tim navodima, Brooklyn je prošlog ljeta roditeljima poslao pravni dopis kojim ih je zatražio da svu daljnju komunikaciju vode isključivo putem njegovih odvjetnika te da prestanu s osobnim kontaktima, javlja The Mirror.

Razlog za ovakav potez, kako se navodi, bile su objave Davida i Victorije na društvenim mrežama u kojima je Brooklyn bio označen ili spomenut. Prijateljima je navodno priznao da su takve objave na njega imale negativan učinak te da je želio da se svi pokušaji pomirenja odvijaju privatno, a ne javno pred milijunima pratitelja.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Izvori upoznati sa situacijom tvrde da je do slanja pravnog dopisa došlo tek nakon što su Brooklynovi raniji zahtjevi da se prestane s javnim istupima ostali bez odgovora. „Situacija je počela ozbiljno utjecati na njegovo mentalno zdravlje. Ovo je bio način da se zaštiti“, rekao je jedan izvor.

Napetosti su se, međutim, dodatno produbile i nakon toga. Brooklyn je, prema navodima, bio posebno uznemiren kada je Victoria označila da joj se sviđa jedna od njegovih objava, dok je David na Božić podijelio crno-bijelu fotografiju Brooklyna iz djetinjstva. Ubrzo nakon toga, Brooklyn je roditelje blokirao na društvenim mrežama. Njegovi prijatelji tvrde da on ima osjećaj kako ga roditelji i dalje doživljavaju kao dijete, a ne kao odraslu osobu sa samostalnim životom.

Foto: Instagram

Dodatnu bol, ističu izvori, Brooklynu nanose tvrdnje da njegova supruga Nicola Peltz stoji iza obiteljskog razdora. Takve komentare smatra duboko seksističkima i mizoginima. „Riječ je o starom obrascu u kojem se za odluke muškarca okrivljuje žena. To je krajnje uvredljivo i on ne dopušta da se njegova supruga na taj način demonizira“, navodi izvor blizak paru.

'POSLJEDNJI UDARAC' Drama kojoj se ne nazire kraj: Nicola Peltz obrisala fotke s Beckhamovima s Instagrama
Drama kojoj se ne nazire kraj: Nicola Peltz obrisala fotke s Beckhamovima s Instagrama

S druge strane, David i Victoria Beckham navodno su ostali slomljeni nakon primitka pravnog zahtjeva kojim im se ograničava kontakt sa sinom. Prijatelji obitelji tvrde da su „očajno tužni“ te da su svi njihovi pokušaji komunikacije i javne objave bili vođeni isključivo željom za pomirenjem. „Oni rade ono što bi učinio svaki roditelj – vole svoje dijete i žele biti uz njega“, kaže jedan od izvora.

London: David Beckham poveo obitelj na premijeru dokumentarca o svom životu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Sukob je dodatno eskalirao nakon što Brooklyn i Nicola nisu prisustvovali proslavi Davidova 50. rođendana u Londonu. Unatoč prekidu odnosa s roditeljima, Brooklyn je, prema pisanju britanskih medija, i dalje u kontaktu s bakama i djedovima s obje strane obitelji, s kojima, kako se navodi, održava bliske i tople odnose.

Posebno bolan trenutak za obitelj Beckham bio je i izostanak poziva na obnovu bračnih zavjeta Brooklyna i Nicole, održanu tri godine nakon njihova vjenčanja. Govoreći o toj ceremoniji prošlog ljeta, Brooklyn je izjavio kako je to bilo „prekrasno i intimno iskustvo“, dodajući da bi, da može, zavjete sa suprugom obnavljao svakoga dana.

SVAĐA SE NASTAVLJA Nicola Peltz poslala poruku koja se neće svidjeti Beckhamovima: Zahvalna što sam uz Brooklyna
Nicola Peltz poslala poruku koja se neće svidjeti Beckhamovima: Zahvalna što sam uz Brooklyna

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'
U 'DOBRO JUTRO, HRVATSKA'

HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'

Prije par dana je jedna od tema u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' bilo i izvanredno stanje u Srbiji zbog vremenskih neprilika. Voditelj Davor Meštrović prenio je izjavu predsjednika Srbije...
Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 12. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
FOTO Maja i Šime u novoj vrućoj avanturi! On bez majice, ona u badiću: Pogledajte što su radili
ZAJEDNO OTIŠLI NA BALI

FOTO Maja i Šime u novoj vrućoj avanturi! On bez majice, ona u badiću: Pogledajte što su radili

Nakon prosinca u kojem je često imala nastupe, Maja Šuput je i ove godine otišla u toplije krajeve - na Bali. Tamo joj društvo pravi i Šime Elez, a zabave im ne nedostaje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026