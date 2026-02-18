Prije nekoliko dana mu je Gordon, koji je kum njegove sestre Harper Beckham, poručio da se 'prisjeti odakle dolazi' usred sve većeg sukoba s roditeljima
Brooklyn okrenuo leđa i kumu svoje sestre! Otpratio Ramsaya
Brooklyn Beckham (26) ponovno je u središtu obiteljske drame nakon što je na društvenim mrežama prestao pratiti dugogodišnje prijatelje Holly (26) i Jacka (26), djecu slavnog chefa Gordona Ramsaya (59). Otpratio je i poznatog kuhara.
Inače, prije nekoliko dana mu je Gordon, koji je kum njegove sestre Harper Beckham (14), poručio da se 'prisjeti odakle dolazi' usred sve većeg sukoba s roditeljima Davidom Beckhamom (50) i Victorijom Beckham (51).
Brooklyn je već ranije prekinuo odnose s gotovo cijelom užom obitelji - braćom Romeom (23) i Cruzom (21), kao i sestrom Harper, a dodatno je šokirao javnost blokiranjem samog Ramsaya, dugogodišnjeg obiteljskog prijatelja. Iako je prestao pratiti Holly i Jacka, zanimljivo je da i dalje prati Gordonovu suprugu Tanu (51).
Obitelji Beckham i Ramsay bliske su još od ranih 2000-ih, kada su živjeli u SAD-u. Brooklyn, Holly i Jack odrasli su zajedno, često putovali na luksuzna ljetovanja i skijanja, a njihovo prijateljstvo trajalo je godinama. Izvor blizak obiteljima tvrdi kako su Gordon i Tana 'jako tužni' zbog razdora, jer Brooklyna poznaju odmalena i smatraju ga gotovo članom obitelji.
Dodatne napetosti izazvala je i Gordonova javna izjava u kojoj je rekao da je Brooklyn 'zaslijepljen ljubavlju' prema supruzi, glumici Nicoli Peltz (31), kćeri milijardera. Ramsay je pritom naglasio da su David i Victoria iznimno posvećeni roditelji te da vjeruje kako će Brooklyn s vremenom shvatiti koliko mu obitelj znači.
Brooklyn se nije pojavio ni na vjenčanju Holly Ramsay s olimpijskim plivačem Adamom Peatyjem, što je dodatno potaknulo nagađanja o narušenim odnosima.
Podsjetimo, u siječnju je Brooklyn objavio opširno priopćenje na Instagramu u kojem je optužio roditelje za manipulaciju, kontrolu i pokušaje da sabotiraju njegov brak. Tvrdio je da su tijekom planiranja vjenčanja vršili pritisak na njega te da je njegova majka Victorija navodno preuzela njihov prvi ples.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+