NE PRAŠTA

Brooklyn okrenuo leđa i kumu svoje sestre! Otpratio Ramsaya

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Brooklyn okrenuo leđa i kumu svoje sestre! Otpratio Ramsaya
6
Foto: Instagram/kolaž

Prije nekoliko dana mu je Gordon, koji je kum njegove sestre Harper Beckham, poručio da se 'prisjeti odakle dolazi' usred sve većeg sukoba s roditeljima

Admiral

Brooklyn Beckham (26) ponovno je u središtu obiteljske drame nakon što je na društvenim mrežama prestao pratiti dugogodišnje prijatelje Holly (26) i Jacka (26), djecu slavnog chefa Gordona Ramsaya (59). Otpratio je i poznatog kuhara.

Foto: Doug Peters

Inače, prije nekoliko dana mu je Gordon, koji je kum njegove sestre Harper Beckham (14), poručio da se 'prisjeti odakle dolazi' usred sve većeg sukoba s roditeljima Davidom Beckhamom (50) i Victorijom Beckham (51).

Brooklyn je već ranije prekinuo odnose s gotovo cijelom užom obitelji - braćom Romeom (23) i Cruzom (21), kao i sestrom Harper, a dodatno je šokirao javnost blokiranjem samog Ramsaya, dugogodišnjeg obiteljskog prijatelja. Iako je prestao pratiti Holly i Jacka, zanimljivo je da i dalje prati Gordonovu suprugu Tanu (51).

London: David Beckham poveo obitelj na premijeru dokumentarca o svom životu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
BECKHAM DRAMA Romeo i Cruz Beckham tetovažama odali počast obitelji, Brooklyn svoje briše
Romeo i Cruz Beckham tetovažama odali počast obitelji, Brooklyn svoje briše

Obitelji Beckham i Ramsay bliske su još od ranih 2000-ih, kada su živjeli u SAD-u. Brooklyn, Holly i Jack odrasli su zajedno, često putovali na luksuzna ljetovanja i skijanja, a njihovo prijateljstvo trajalo je godinama. Izvor blizak obiteljima tvrdi kako su Gordon i Tana 'jako tužni' zbog razdora, jer Brooklyna poznaju odmalena i smatraju ga gotovo članom obitelji.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Dodatne napetosti izazvala je i Gordonova javna izjava u kojoj je rekao da je Brooklyn 'zaslijepljen ljubavlju' prema supruzi, glumici Nicoli Peltz (31), kćeri milijardera. Ramsay je pritom naglasio da su David i Victoria iznimno posvećeni roditelji te da vjeruje kako će Brooklyn s vremenom shvatiti koliko mu obitelj znači.

Brooklyn se nije pojavio ni na vjenčanju Holly Ramsay s olimpijskim plivačem Adamom Peatyjem, što je dodatno potaknulo nagađanja o narušenim odnosima.

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz attends BALMAIN Spring/Summer 2025 Runway during Paris Fashion Week on September 2024 - Paris, France, 25/09/2024
Foto: Ik Aldama
ŽELE POSVOJITI Brooklyn Beckham i Nicola Peltz spremni su osnovati obitelj
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz spremni su osnovati obitelj

Podsjetimo, u siječnju je Brooklyn objavio opširno priopćenje na Instagramu u kojem je optužio roditelje za manipulaciju, kontrolu i pokušaje da sabotiraju njegov brak. Tvrdio je da su tijekom planiranja vjenčanja vršili pritisak na njega te da je njegova majka Victorija navodno preuzela njihov prvi ples.

