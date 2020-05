Brosnan (67) uživa na plaži sa suprugom: Ponijela ih je strast

Glumac Pierce Brosnan (67) i Keely Shaye Smith (56) u braku su 19 godina, a čini se kako su i dalje zaljubljeni kao i prvoga dana. Paparazzi su ih 'uhvatili' u nježnim poljupcima na Havajima ovoga tjedna.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Par u toplom vremenu uživa već nekoliko tjedana. Većinu vremena provode na plažama dok je ostatak svijeta još u karanteni. Glumcu ne smetaju paparazzi koji ga cijelo vrijeme 'uhode' pa uživa u nježnostima sa svojom suprugom.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pierce i Kelly zajedno imaju dvoje djece: sina Dylana (23) i kći Paris (19). Prije Keely, Brosnan je bio u braku s australskom glumicom Cassandrom Harris, koja je također glumila u filmu o Jamesu Bondu i to jednu od njegovih djevojaka, u nastavku 'For Your Eyes Only' iz 1980. kada je Bonda glumio Roger Moore. Cassandra je preminula 1991. godine nakon što je oboljela od raka na jajniku.

S Cassandrom je Brosnan dobio sina Seana (36), a uz to je posvojio i Charlotte te Christophera (47) dok su bili u braku, a koje je ona dobila sa svojim prvim suprugom Dermotom Harrisom. Charlotte je preminula 2013. godine od raka baš kao i njezina majka.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Pierce je u filmu o najslavnijem tajnom agentu glavnu ulogu odigrao 1995. u nastavku 'Golden Eye', što je njegovu popularnost dovelo do vrhunca i maksimalno mu povećalo broj ženskih obožavateljica. No, on je vjeran samo svojoj Keely.

