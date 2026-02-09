Obavijesti

ANISHA ISA KALEBIĆ

Brunejska princeza hrvatskih korijena rodila djevojčicu

Piše Zrinka Medak Radić,
Supruga princa Abdul Mateena, Anisha Rosnah, rodila je u nedjelju ujutro, a rođenje kćeri proslavljeno je prema kraljevskom protokolu i dugoj tradiciji Bruneja

U obitelji brunejskog sultana stigla je sretna vijest – princ Abdul Mateen i njegova supruga Anisha, princeza hrvatskih korijena, postali su roditelji po prvi put. Njihova kći rođena je 8. veljače, a dolazak prinove potvrdila je državna televizija RTB News.

Prema službenoj objavi, princeza Anisha Rosnah binti Adam rodila je djevojčicu u nedjelju ujutro u 8.50 sati, a u priopćenju je naglašeno da je dijete na svijet stiglo „uz Allahovu milost“.

Dolazak nove članice kraljevske obitelji obilježen je i tradicionalnim protokolom. Nakon službene objave, iz dvorišta raskošne palače Istana Nurul Iman odjeknulo je 17 počasnih topovskih hitaca, što je uobičajeni znak svečanosti u Bruneju.

Radosna vijest dolazi nekoliko mjeseci nakon što su princ i princeza javno objavili da očekuju dijete. U listopadu su na društvenim mrežama podijelili crno-bijelu fotografiju snimljenu na balkonu, na kojoj se drže za ruke, dok je princeza drugom rukom nježno dodirivala trudnički trbuh. Uz fotografiju je stajala kratka, ali znakovita poruka: „A onda nas je bilo troje.”

Iako je rođenje djevojčice važan trenutak za obitelj, prema zakonima i ustavu Bruneja ona nije u liniji nasljeđivanja prijestolja. Vladar, naime, mora biti muškarac, musliman i izravni muški potomak vladarske loze. Princ Abdul Mateen, kao peti sin sultana Hassanal Bolkiaha, i sam se nalazi iza više muških članova obitelji u redoslijedu nasljeđivanja, uključujući krunskog princa Al-Muhtadee Billaha i njegovu djecu.

Podsjetimo, Anisha Isa Kalebić je kći Ivice Adama Kalebića, hrvatskog poduzetnika rođenog u Zagrebu, koji podrijetlo vuče iz Dalmacije. Njegova majka je sa Šolte, a otac iz Slatina na Čiovu, gdje ima kuću. Princ Abdul Mateen i Anisha vjenčali su se 2024. godine na raskošnoj desetodnevnoj proslavi koja je kulminirala ceremonijom u sultanovoj službenoj rezidenciji u glavnom gradu Bandar Seri Begawanu. Svadba je okupila brojne svjetske uzvanike, među kojima i kralja Butana Jigmea Khesara Namgyela Wangchucka te kraljicu Jetsun Pemu.

Posebnu pozornost javnosti tada je privukla kraljevska povorka kočijama kroz grad, dok je princeza Anisha blistala u elegantnoj haljini dugih rukava i tijari ukrašenoj s čak 838 dijamanata – istom onom koju je ranije nosila prinčeva sestra, princeza Azemah.

