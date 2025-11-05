Bryan i Ryan Adams dijele čak i rođendan: Radi sličnog imena jedan je imao ispad bijesa...

Bryan Adams i Ryan Adams dva su potpuno drugačija glazbenika, njihova glazba je drugačijega žanra, no zbog imena su imali nezgodnih iskustava u karijeri. Osim što imaju gotovo identično ime, zanimljivo je da ova dva glazbenika dijele i rođendan. Obojica su rođeni 5. studenoga, s time da ove godine Bryan slavi 66., a Ryan 51. rođendan.

Ryan Adams je imao ispad bijesa zbog kolege sličnoga imena. Bilo je to na početku njegove karijere, 2002. godine u Nashvilleu. Jedan od obožavatelja je tijekom koncerta vikao prema pozornici zahtijevajući da svira pjesmu "Summer of '69", inače veliki hit Bryana Adamsa. Glazbenik je u tom trenutku zaustavio koncert, otišao je do muškarca i dao mu 20 dolara, koliko je koštala ulaznica za nastup. Zamolio ga je da ode te je izričito rekao da neće nastaviti koncert dok se spomenuti muškarac ne makne iz prostorije. Kasnije se pisalo kako je incident bio na rubu toga da glazbenik ide iza rešetaka.

Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION

- Bio sam jako ljuti i ponižen. Iz današnje perspektive mi je drago da se sve to dogodilo jer sada znam tko sam i sve mi je smiješno. No onda nije bilo smiješno - rekao je Ryan za Guardian prije nekoliko godina. Naime, novinari su izvještaj s tog koncerta 2002. prenijeli na način da je fizički izbacio obožavatelja s koncerta, što nije bila istina.

- Zbog te situacije sam morao odlaziti na terapiju zbog bijesa - prisjetio se glazbenik onda. Bio je bijesan na fanove, a pogotovo na one koji su dolazili na njegove koncerte samo da bi ga provocirali.

Ryan i Bryan Adams su se u međuvremenu upoznali te su postali dobri prijatelji. Jedan drugome čak čestitaju rođendan svake godine.

- Bryan Adams me jako podržava u tome što radim. Predivna je osoba, jako je brižan i sjajan prijatelj. Bio je dobar prema meni i u trenucima kada sam ja bio grozan prema njemu - rekao je glazbenik jednom prilikom.

Foto: Jens Kalaene/DPA

Godinama kasnije, Ryan je otpjevao "spornu" pjesmu "Summer of '69" u Nashvilleu u dvorani u kojoj je sve krenulo, a od onda je hit Bryana Adamsa redovito u njegovu koncertnom repertoaru. Osim te, svira često i pjesmu "Run to you".

Obojica glazbenika inače su svirala u Hrvatskoj. Bryan Adams poznat je po nizu hitova kao što su "Heaven", "(Everything I Do) I Do It for You" i "Summer of '69"". Tijekom bogate karijere prodao je preko 100 milijuna kopija albuma diljem svijeta, a ovaj kanadski glazbenik pravi je miljenik publike još od svoje 20. godine kada se počeo baviti glazbom.

Ryan Adams više se posvetio rock i country izričaju, a dosad je objavio preko 30 studijskih albuma. Od početka 2000-ih djeluje kao samostalni izvođač te gradi vlastitu karijeru, nakon što je godinama bio u bendu Whiskeytown. Surađivao je s brojnim kolegama među kojima su Fall Out Boy, Willie Nelson i Norah Jones, a redovito odlazi na svjetske turneje promovirati glazbu.