Burno u 'Savršenom': 'Slatke su i dobre pred Petrom i Karlom, a u vili su zmijurine! Odvratno!'

„Dojmovi s cocktail partyja su se slegli. Naravno, drago mi je što nisam ispala, što sam ostala i što je Karlo zainteresiran. Imala sam malu tremu, ali dobila sam ružu“, komentirala je Lara, a potom joj se pridružila Iva na doručku i ispričala kako je Anastasia plakala jer je Jelena G. ispala iz showa 'Gospodin Savršeni'.

„Naše uho kuće napustilo je vilu, a uz uho, idu i usta tako da ona to što čuje - negdje i prenese. Mislim da će sad biti malo mirnije“, kaže Iva i priznaje kako ju je baš briga što je Jelena G. otišla kući jer prema njoj ne gaji nikakve emocije. „Draže mi je da je Iana ostala“, dodala je iako misli da će ona sljedeća kući. Lara također misli kako Iana nije njegov tip, da je povučena djevojka i da treba biti pod stresom zbog mogućeg izlaska iz vile.

Foto: rtl

„Ono što je Veselka napravila na ceremoniji, to je bila stvar s egom. Mislim da nije trebala dobiti ružu pa je to namjerno napravila“, smatra Soraya dok je Mariji i dalje strašno što je Maja iskoristila protiv nje to što im se Maša povjerila koliko joj nedostaje obitelj. „To govori o Maji da nema emocionalnu inteligenciju, a Maša ima, ona je divna djevojka“, kaže Maria.

I Ivi se ne sviđa Majino ponašanje: „Preglasna je žena, malo mi stvara stres. Ja ne volim to njezino urlanje i kako ona priča, meni je to previše. Sve su one tihe, slatke, dobre, pogotovo pred Bachelorima, i njima je sve bajno i sjajno, a kad su ovdje, onda su zmijurine. To mi je odvratno.“

Foto: rtl

Maja se pridružila Mariji, Maši i Sorayi koja joj je otvoreno rekla da su pričali o njoj i svemu što se dogodilo posljednjih nekoliko dana. „Za dobrim konjem se prašina diže“, samouvjerena je Maja, no Maša smatra: „Prerast će u ozbiljnu alapaču ako ne bude radila na sebi.“

Stiglo je i novo pismo, a na spoj s Petrom pozvane su Monika, Maja, Maša i Soraya. Karlo je svoj dan odlučio provesti s Kajom, Larom i Ivom, a sve odabrane djevojke jedva su čekale da počne taj grupni spoj te da se još više povežu sa Savršenima.

Foto: rtl

„Ja sam išla na prvi grupni spoj, sve ostale sam kod kuće“, kaže Nuša i dodaje da je posljednji put na cocktail partyju razmijenila s Karlom tri rečenice, što uopće ne broji. „Pa i ja bih voljela ići na single date“, iskrena je Anastasia, a Helena nastavlja: „Tko ne bi?“

Što su Savršeni pripremili djevojkama i koje će se dvije posebno istaknuti i ostati nasamo s Petrom i Karlom - ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.