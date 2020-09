Cajka koja je generalu policije slupala automobile: 'Ustao je iz kreveta i naletio na moju šaku'

On je oženjen čovjek. Vjerovala sam u njegovu priču i naš zajednički život. Nismo ni prvi ni posljednji koji se zabavljaju u 21. stoljeću, a da netko ima papire da je u braku, rekla je

<p>Srpska pjevačica <strong>Ljupka Stević </strong>(35) posljednjih je dana tema svih tamošnjih medija, s obzirom na to da je porazbijala dva automobila u vlasništvu njezinog partnera, generala policije <strong>Dragiše Simića</strong>.</p><p>Sada je gostovala u 'Ami G Showu' kod <strong>Ognjena Amidžića</strong> (45) pa je progovorila o cijelom skandalu.</p><p>- Sve što sam uradila je zbog toga što sam bila emotivno rastrgana. Uhvatila sam dugogodišnjeg partnera u prevari, tako što sam mu stavila aparat za prisluškivanje u automobil, a on upali i interfon, pa sam čula i te djevojke, žene, što govore. To nije bila djevojka, nego više njih. Pričali su o kupaćim kostimima, da ne ponavljam što sam čula - započela je priznanje.</p><p>Zatim je dodala kako je partneru priznala da ga je uhvatila u prevari, na što joj je on odgovorio da je luda.</p><p>- Negirao je do kraja, taj je profil čovjeka. On je slučajno naletio na moju šaku kada je ustao iz kreveta. Krenuo je na vrata kada sam ga udarila, a ja sam krenula za njim i rekla mu da ću ga osramotiti - ispričala je.</p><p>Kaže da je planirala budućnost s njim.</p><p>- Shvatila sam da s tim čovjekom nemam budućnost. On je trebao sa mnom razgovarati, tada bi se ova priča završila na drukčiji način. Točno se vidi na snimkama da sam htjela uništiti sve vezano za njega, kao i automobil koji sam ja koristila. Dragišino i moje oružje je oduzeto. Imam dvije puške, a pištolj su mi ukrali - poručila je.</p><p>A onda je naglasila kako joj nije bio cilj nikoga ubiti. </p><p>- Ali za mene od 35 godina je ovo razočarenje. Naša veza trajala je malo manje od devet godina. On je oženjen čovjek. Vjerovala sam u njegovu priču i naš zajednički život. Nismo ni prvi ni posljednji koji se zabavljaju u 21. stoljeću, a da netko ima papire da je u braku. Meni je bio velika podrška, kada bih govorila o njemu kao o čovjeku, divan je prijatelj i jedino nije pomogao onima koji nisu pitali - rekla je.</p><p>Za kraj se ispričala susjedima koji su morali gledati kako lupa automobile.</p><p>- Ali se ne kajem, jer je to zaslužio - zaključila je Ljupka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: LJUPKA RAZBIJA AUTOMOBILE</strong></p>