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BORBA S OVISNOŠĆU

Cara Delevigne: Prodavala sam drogu, pola sam sama potrošila

Piše Stela Kovačević,
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Cara Delevigne: Prodavala sam drogu, pola sam sama potrošila
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

U nedavnom gostovanju u podcastu "Call Her Daddy", manekenka je priznala kako je njezina borba započela prodajom droge kako bi financirala vlastitu ovisnost

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Manekenka i glumica Cara Delevingne (33) otvoreno je progovorila o borbi s ovisnošću, otkrivši šokantne detalje iz svoje prošlosti, uključujući prodaju droge i teške psihotične epizode.

U nedavnom gostovanju u podcastu "Call Her Daddy", manekenka je priznala kako je njezina borba započela prodajom droge kako bi financirala vlastitu ovisnost.

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Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

- Pola bih prodala, a ostatak potrošila, tako da sam se u osnovi drogirala besplatno - ispričala je, dodavši kako su joj opijati služili kao bijeg od stvarnosti, pritiska u školi i kompliciranog odnosa s majkom.

Ovisnost je eskalirala do te mjere da je svakodnevno uzimala LSD, što je dovelo do zastrašujućih psihotičnih epizoda.

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- Mislila sam da mi je tata bog, a mama vrag i da je moram ubiti kako bih spasila svijet - otkrila je.

Problemi s mentalnim zdravljem počeli su puno ranije; već s 15 godina doživjela je težak mentalni slom sa suicidalnim mislima, osjećajući da joj se svijet raspada.

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Foto: Mario Anzuoni

Prekretnica se dogodila 2022. godine, nakon što su u javnost dospjele njezine fotografije na kojima je djelovala rastrojeno na aerodromu. Ti prizori potaknuli su je da se ozbiljno posveti oporavku. Ubrzo je donijela odluku o trijeznosti i pridružila se programu od dvanaest koraka, što se pokazalo ključnim.

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- Prije sam tražila brza rješenja, ali ovo se dotaklo srži problema. Suprotnost ovisnosti je povezanost, a to sam pronašla u zajednici - objasnila je.

Delevingne je priznala kako je slava samo pogoršala njezine probleme s mentalnim zdravljem, zbog čega se na vrhuncu karijere osjećala najusamljenije. Danas je trijezna i svojom iskrenom pričom želi podići svijest, smanjiti stigmu oko ovisnosti i mentalnih bolesti te potaknuti druge da potraže pomoć.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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