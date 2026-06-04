Cara Delevigne: Prodavala sam drogu, pola sam sama potrošila

Manekenka i glumica Cara Delevingne (33) otvoreno je progovorila o borbi s ovisnošću, otkrivši šokantne detalje iz svoje prošlosti, uključujući prodaju droge i teške psihotične epizode.

U nedavnom gostovanju u podcastu "Call Her Daddy", manekenka je priznala kako je njezina borba započela prodajom droge kako bi financirala vlastitu ovisnost.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

- Pola bih prodala, a ostatak potrošila, tako da sam se u osnovi drogirala besplatno - ispričala je, dodavši kako su joj opijati služili kao bijeg od stvarnosti, pritiska u školi i kompliciranog odnosa s majkom.

Ovisnost je eskalirala do te mjere da je svakodnevno uzimala LSD, što je dovelo do zastrašujućih psihotičnih epizoda.

- Mislila sam da mi je tata bog, a mama vrag i da je moram ubiti kako bih spasila svijet - otkrila je.

Problemi s mentalnim zdravljem počeli su puno ranije; već s 15 godina doživjela je težak mentalni slom sa suicidalnim mislima, osjećajući da joj se svijet raspada.

Foto: Mario Anzuoni

Prekretnica se dogodila 2022. godine, nakon što su u javnost dospjele njezine fotografije na kojima je djelovala rastrojeno na aerodromu. Ti prizori potaknuli su je da se ozbiljno posveti oporavku. Ubrzo je donijela odluku o trijeznosti i pridružila se programu od dvanaest koraka, što se pokazalo ključnim.

- Prije sam tražila brza rješenja, ali ovo se dotaklo srži problema. Suprotnost ovisnosti je povezanost, a to sam pronašla u zajednici - objasnila je.

Delevingne je priznala kako je slava samo pogoršala njezine probleme s mentalnim zdravljem, zbog čega se na vrhuncu karijere osjećala najusamljenije. Danas je trijezna i svojom iskrenom pričom želi podići svijest, smanjiti stigmu oko ovisnosti i mentalnih bolesti te potaknuti druge da potraže pomoć.

*uz korištenje AI-ja