Majka i Hollywood zagorčali su joj život: Drogirali je od malih nogu, zlostavljali su je na setu

Moj klijent Terry Martin u životu nije pogledao 'Čarobnjaka iz Oza'. Da, ukrao je najpoznatije crvene cipelice na svijetu, ali neće u zatvor, kazao je to njegov odvjetnik nakon što je, prije 20 godina, na nagovor prijatelja Martin ukrao crvene cipelice iz Muzeja 'Judy Garland' koje su se proslavile na nogama djevojčice Dorothy Gale u legendarnome američkome mjuziklu 1939. godine.

Foto: Profimedia/ilustracija

Te crvene cipelice, procijenjene na 3,5 milijuna dolara, ne bi imale toliku vrijednost da prije 86 godina miljenica Hollywooda i kraljica mjuzikla, Judy Garland, koja je utjelovila Dorothy Gale, nije stala u njih. Prema istoimenoj knjizi, 'Čarobnjak iz Oza' Lymana Franka Bauma, redatelj Victor Fleming prije 85 godina snimio je danas jedan od najutjecajnijih filmova svih vremena.

Radnja se odvija oko djevojčice Dorothy koja je kao mala ostala bez roditelja, pa su se o njoj brinuli teta Em i stric Henry na njihovoj farmi u Kansasu. Društvo joj cijelo vrijeme pravi psić Toto, dok ona neprestano sanjari o životu "iznad duge". Tijekom naleta tornada Dorothy udari o prozor te se onesvijesti. Tad počinje sanjati da tornado podiže kuću s tla koja zatim padne u zemlju Oz i usmrti Zlu vješticu Istoka, zbog čega su je tamošnji stanovnici proglasili junakinjom. Kako bi bila zaštićena, Dobra vještica Sjevera dala je Dorothy cipelice poginule vještice. Jedini način da se vrati teti i stricu je da ode na put do Smaragdnoga grada gdje živi Čarobnjak iz Oza. Na putu žutih cigli Dorothy upoznaje Strašila koji želi imati mozak, Limenog koji bi volio imati srce i Lava koji teži za hrabrošću.

Foto: Profimedia/ilustracija

U slavne cipelice umalo je ušla glumica Shirley Temple. No presudna je bila izvedba pjesme 'Over the Rainbow', a Temple nije zadivila pjevanjem.

'Čarobnjak iz Oza' je obilježio Judy Garland za čitav život, iako joj uloga nije nimalo bila lagana. Na filmski set došla je sa svega 17 godina, to joj je već bio sedmi film u karijeri, a snimanja su svakodnevno trajala satima. Da bi sve izdržala, tinejdžerka Judy počela je konzumirati stimulanse, a već nakon završetka snimanja bila je ovisna o barbituratima, koji bi je držali budnom, i amfetaminima, zbog kojih bi kasnije uspjela utonuti u san. Prvu tabletu, ni manje ni više, dala joj je majka Ethel Gumm.

- Bila sam na sceni od druge godine. Puno toga sam propustila. To je vrlo usamljen život. Ne sjećam se da sam slavila rođendane kao dijete. Majka se uvijek bojala da će studio odlučiti da sam prestara da igram dječje uloge pa smo ih jednostavno ignorirali - rekla je Judy u jednom od intervjua.

Judy Garland - filmstill | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Nerijetko se izgladnjivala i bila pod utjecajem strogih dijeta zbog kojih je osjećala slabost, a na setu 'Oza' je morala nositi korzet, protetski nos i navlaku na zubima. Za sve to nije bila ni dovoljno plaćena. Za ulogu koja ju je planetarno proslavila dobila je svega 500 dolara na tjedan, dok je njezin prijatelj Mickey Rooney imao 4500 dolara više. Kolege glumci gledali su je ispod oka jer su mislili da joj se pridaje previše pažnje, a ona je utjehu pronašla u prijateljstvu s Vješticom sa Zapada, Margaret Hamilton. Garland su navodno i zlostavljali neki od najmoćnijih ljudi iz Hollywooda.

- Zagorčali bi Judy život na setu stavljajući joj ruku pod haljinu. Muškarci su imali 40 i više godina. Mislili su da se mogu izvući bez posljedica - napisao je njezin treći suprug Sidney Luft (udavala se pet puta) u posthumnoj knjizi 'Judy and I: My Life With Judy Garland'.

Foto: Wikipedia

Garland, inače majka slavne pjevačice i glumice Lize Minnelli, upravo je zahvaljujući Dorothy osvojila Oscara za mlade 1940. Turbulentni život obilježile su joj razne ovisnosti, pokušaji samoubojstva i nesretne ljubavi. Hollywood ju je kasnije odbacio, pred kraj života pjevala je po noćnim klubovima, dok je karijera njezine kćeri Lize bila u usponu. Garland je preminula sa samo 47 godina, navodno se predozirala barbituratom, no njezinu smrt proglasili su nesretnim slučajem.

Filmska himna 'Over the Rainbow' zamalo se nije pojavila na ekranima. Nakon što ju je skladatelj Harold Arlen predstavio producentima, oni su zaključili da je pjesma previše "simfonična" i da teži zahtjevnoj izvedbi. Uz to je redatelj Victor Fleming rekao da je preduga i komplicirana. Kultna pjesma ipak je pronašla svoje mjesto u finalnoj verziji filma, a unatoč negativnim reakcijama glazbenih kritičara, osvojili su Oscar za najbolju originalnu pjesmu i za najbolju filmsku glazbu.