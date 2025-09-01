Zoe Kravitz slučajno je drogirala prijatelje čokoladnim gljivama

Zoë Kravitz (36) podijelila je jednu neobičnu i pomalo bizarno-smiješnu situaciju iz privatnog života. Američka g lumica je u razgovoru za 'Vanity Fair s kolegom Austinom Butlerom (34) priznala da su njezini prijatelji nekoliko puta nesvjesno završili 'high', i to zbog poslastica iz njezinog hladnjaka. Ipak, Kravitz je priznala da nikada nije sama konzumirala halucinogene te je prijatelje drogirala sasvim slučajno.

Foto: YouTube

- Dogodilo se to otprilike četiri puta. Jednom se dogodilo dok sam snimala Batmana. Prijateljica mi je došla u posjet iz Pariza i ušla u moj hladnjak dok me nije bilo. Pojela je čokoladne gljive koje sam imala tamo i nazvala me, pa sam morala napustiti posao i pobrinuti se za nju. Mjesec dana kasnije, dogodilo se opet s drugim prijateljem - pojasnila je Kravitz te dodala da sada sve u hladnjaku označava etiketama.

Ranije je tijekom gostovanja u emisiji 'Tonight Show', neobičan trenutak podijelio i Butler. Prisjetio se nastupa na koncertu Bad Bunnyja koji je obišao društvene mreže. Snimljen je kako nespretno pleše, a objasnio je i zašto.

Foto: YouTube

- Netko mi je prije showa dao jestivi kanabis i pomislio sam, zašto ne? Ali ispostavilo se da nismo u publici, nego u prostoru koji je zapravo bio druga pozornica. Odjednom sam se našao pred svima, a droga je počela djelovati. Bilo je ludo iskustvo, kao iz filma! - prokomentirao je Butler.

Kravitz i Butler još jednom su pokazali da i holivudske zvijezde znaju završiti u urnebesnim i potpuno neočekivanim situacijama.