Zvijezde filma 'Caught Stealing' otkrile su urnebesne i šokantne anegdote iz privatnog života. Dok je Zoe slučajno 'dozirala' prijatelje, Butler je plesao na Bad Bennyjevom koncertu pod utjecajem jestivih droga
Zoe Kravitz slučajno je drogirala prijatelje čokoladnim gljivama
Zoë Kravitz (36) podijelila je jednu neobičnu i pomalo bizarno-smiješnu situaciju iz privatnog života. Američka glumica je u razgovoru za 'Vanity Fair s kolegom Austinom Butlerom (34) priznala da su njezini prijatelji nekoliko puta nesvjesno završili 'high', i to zbog poslastica iz njezinog hladnjaka. Ipak, Kravitz je priznala da nikada nije sama konzumirala halucinogene te je prijatelje drogirala sasvim slučajno.
- Dogodilo se to otprilike četiri puta. Jednom se dogodilo dok sam snimala Batmana. Prijateljica mi je došla u posjet iz Pariza i ušla u moj hladnjak dok me nije bilo. Pojela je čokoladne gljive koje sam imala tamo i nazvala me, pa sam morala napustiti posao i pobrinuti se za nju. Mjesec dana kasnije, dogodilo se opet s drugim prijateljem - pojasnila je Kravitz te dodala da sada sve u hladnjaku označava etiketama.
Ranije je tijekom gostovanja u emisiji 'Tonight Show', neobičan trenutak podijelio i Butler. Prisjetio se nastupa na koncertu Bad Bunnyja koji je obišao društvene mreže. Snimljen je kako nespretno pleše, a objasnio je i zašto.
- Netko mi je prije showa dao jestivi kanabis i pomislio sam, zašto ne? Ali ispostavilo se da nismo u publici, nego u prostoru koji je zapravo bio druga pozornica. Odjednom sam se našao pred svima, a droga je počela djelovati. Bilo je ludo iskustvo, kao iz filma! - prokomentirao je Butler.
Kravitz i Butler još jednom su pokazali da i holivudske zvijezde znaju završiti u urnebesnim i potpuno neočekivanim situacijama.
