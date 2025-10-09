Carrie B. rekla bi bravo! Sarah Jessica Parker s teatralnim krilima 'sletjela' na crveni tepih

Ako ste mislili da Sarah Jessica Parker nakon svih cipela i stajlinga iz serije 'Seks i grad' više ne može iznenaditi, prevarili ste se. Na nedavnoj 'Fall Fashion Gala večeri New York City Balleta' pojavila se u haljini nizozemske dizajnerice Iris van Herpen, ukrašenoj teatralnim crnim krilima od efektne mrežaste teksture.

Kosu je skupila u elegantnu punđu, make-up ostavila decentnim, a uz nju je stajao suprug Matthew Broderick u klasičnom smokingu. No sve oči bile su uprte u Sarah, čiji je stajling mnoge podsjetio na kostim Natalie Portman u filmu 'Crni labud'.

Foto: Profimedia

Parker je i ranije govorila kako voli eksperimentirati s modom pa čak i riskirati, jer je to dio njezina identiteta još otkad je kroz lik Carrie Bradshaw u 'Seks i gradu' osvojila svijet.

- Volim iznenaditi, ali nikad ne idem za šokom radi šoka. Moda je za mene igra i način da se ispriča priča - rekla je svojedobno u jednom intervjuu.

Foto: Profimedia

Originalna serija 'Seks i grad' emitirala se od 1998. do 2004., osvojila sedam Emmyja, osam Zlatnih globusa i milijune obožavatelja. Bila je revolucionarna za svoje vrijeme, otvoreno je govorila o ženskoj seksualnosti, prijateljstvu, modi i modernim izazovima života u velikom gradu. Carrie, Miranda, Charlotte i Samantha postale su ikone pop kulture, a New York peti glavni lik.

- Carrie Bradshaw dominirala je mojim profesionalnim životom 27 godina. Mislim da sam je najviše od svih voljela. Znam da su je i drugi voljeli. Bili frustrirani njome, navijali za nju. Ta simfonija emocija bila je najvažniji suputnik. Zauvijek sam zahvalna - poručila je ranije Parker.

Foto: screenshot imdb

Slijedila su i dva filma, a 2021. priča je nastavljena kroz seriju 'And Just Like That'. No u kolovozu ove godine HBO je službeno potvrdio da se serija neće nastaviti nakon treće sezone, koja je izazvala podijeljene reakcije publike. Parker je na kritike odgovarala smireno i s dozom prkosa.

- Pretpostavljam da me zapravo nije briga. A razlog zašto me nije briga jest taj što je serija bila iznimno uspješna, a veze koje je uspostavila s publikom bile su vrlo značajne - rekla je Sarah za New York Times.

Exclusive - Sarah Jessica Parker doing Photoshoot in Central Park - New York | Foto: Charles Guerin/Press Association/PIXSELL