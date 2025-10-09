Obavijesti

Show

Komentari 0
ZASJENILA SVE OKO SEBE

Carrie B. rekla bi bravo! Sarah Jessica Parker s teatralnim krilima 'sletjela' na crveni tepih

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Carrie B. rekla bi bravo! Sarah Jessica Parker s teatralnim krilima 'sletjela' na crveni tepih
5
Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker na Fall Fashion Gala večeri njujorškog baleta privukla je pažnju haljinom s velikim crnim krilima od mrežaste tkanine

Ako ste mislili da Sarah Jessica Parker nakon svih cipela i stajlinga iz serije 'Seks i grad' više ne može iznenaditi, prevarili ste se. Na nedavnoj 'Fall Fashion Gala večeri New York City Balleta' pojavila se u haljini nizozemske dizajnerice Iris van Herpen, ukrašenoj teatralnim crnim krilima od efektne mrežaste teksture.

KRAJ SERIJE 'AND JUST LIKE THAT...' Parker se oprostila od Carrie Bradshaw i poručila hejterima: 'Baš me briga za vas, evo zašto'
Parker se oprostila od Carrie Bradshaw i poručila hejterima: 'Baš me briga za vas, evo zašto'

Kosu je skupila u elegantnu punđu, make-up ostavila decentnim, a uz nju je stajao suprug Matthew Broderick u klasičnom smokingu. No sve oči bile su uprte u Sarah, čiji je stajling mnoge podsjetio na kostim Natalie Portman u filmu 'Crni labud'. 

NYC Ballet 2025 Fall Gala - Inside
Foto: Profimedia

Parker je i ranije govorila kako voli eksperimentirati s modom pa čak i riskirati, jer je to dio njezina identiteta još otkad je kroz lik Carrie Bradshaw u 'Seks i gradu' osvojila svijet.

- Volim iznenaditi, ali nikad ne idem za šokom radi šoka. Moda je za mene igra i način da se ispriča priča - rekla je svojedobno u jednom intervjuu.

Sarah Jessica Parker sighting in New York
Foto: Profimedia

Originalna serija 'Seks i grad' emitirala se od 1998. do 2004., osvojila sedam Emmyja, osam Zlatnih globusa i milijune obožavatelja. Bila je revolucionarna za svoje vrijeme, otvoreno je govorila o ženskoj seksualnosti, prijateljstvu, modi i modernim izazovima života u velikom gradu. Carrie, Miranda, Charlotte i Samantha postale su ikone pop kulture, a New York peti glavni lik.

- Carrie Bradshaw dominirala je mojim profesionalnim životom 27 godina. Mislim da sam je najviše od svih voljela. Znam da su je i drugi voljeli. Bili frustrirani njome, navijali za nju. Ta simfonija emocija bila je najvažniji suputnik. Zauvijek sam zahvalna - poručila je ranije Parker.

Foto: screenshot imdb

Slijedila su i dva filma, a 2021. priča je nastavljena kroz seriju 'And Just Like That'. No u kolovozu ove godine HBO je službeno potvrdio da se serija neće nastaviti nakon treće sezone, koja je izazvala podijeljene reakcije publike. Parker je na kritike odgovarala smireno i s dozom prkosa.

- Pretpostavljam da me zapravo nije briga. A razlog zašto me nije briga jest taj što je serija bila iznimno uspješna, a veze koje je uspostavila s publikom bile su vrlo značajne - rekla je Sarah za New York Times.

Exclusive - Sarah Jessica Parker doing Photoshoot in Central Park - New York
Exclusive - Sarah Jessica Parker doing Photoshoot in Central Park - New York | Foto: Charles Guerin/Press Association/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pokazala je sve u 'golim haljinama', s 14 godina išla pod nož: Ovako se mijenjala Bella
SLAVI 29. ROĐENDAN

FOTO Pokazala je sve u 'golim haljinama', s 14 godina išla pod nož: Ovako se mijenjala Bella

Manekenku su znanstvenici proglasili ženom s najljepšim licem na svijetu, ali malo tko se sjeća kako je izgledala na početku karijere, kad još nije bila na plastičnim operacijama
Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo...
POTPUNA TRANSFORMACIJA

Jesu li pretjerali? Slavni su zbog poznatog lijeka toliko mršavi da neke jedva prepoznajemo...

Brojne zvijezde priznaju kako koriste lijekove za pomoć pri mršavljenju i toga se ne srame. Neki od njih drastično su se promijenili, a obožavatelji tvrde kako su zaista pretjerali. U galeriji donosimo pregled najpoznatijih lica Hollywooda koja su nekoć potpuno drugačije izgledala.
Prizor koji slama srca. Halidov sin Dino i harmonikaš u suzama na njegovom opraštaju...
TUGA U SARAJEVU

Prizor koji slama srca. Halidov sin Dino i harmonikaš u suzama na njegovom opraštaju...

Ispred Doma mladih u Sarajevu u srijedu se okupilo mnoštvo ljudi kako bi odali počast Halidu Bešliću. Među njima bili su i njegov sin Dino te harmonikaš koji je godinama svirao uz pjevača

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025