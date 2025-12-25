'Cash or Trash': Kompas našao kupca, molitvenik prodali za 40 eura, a slika ostala kod vlasnika

Nova epizoda 'Cash or Trasha' još je jednom pokazala da se u emisiji ne procjenjuju samo predmeti, već i priče koje oni nose sa sobom. Neki govore o obiteljskim trenucima, neki o ljubavi koja je postojala, a neki o uspomenama kojih se nije lako odreći. U 'Cash or Trashu' ne istražuje se samo vrijednost, već se gleda i u srce predmeta.

Prvi se pred stručnjacima našao Ivan iz Zagreba, koji je na procjenu donio predmet koji ljudima, kako kaže, olakšava život i pomaže im da se lakše snađu. Riječ je o nautičkom kompasu koji je kupio na sajmu u Rotterdamu.

Iako bi kompas trebao davati jasne smjerove, ovaj je primjerak zadao poprilično muke i Ivanu i procjenitelju Ilamu, jer u početku nije bilo jednostavno razaznati gdje se točno nalazi sjever, a gdje jug.

- Kućište je u super stanju, od mesinga je i riječ je o lijepom dekorativnom predmetu. Ljudi ga mogu staviti i na moderne brodove. Mislim da čak i zakonski, osim navigacije, moraju imati i funkcionalni kompas, tako da bi mogao poslužiti i na takav način. Moja procjena je 100 eura - rekao je Ilam.

Foto: Nova Tv

Ivan je nakon procjene jasno dao do znanja da ima svoja očekivanja.

- Cijena ispod koje ja ne bih išao je nekih 250 eura - rekao je.

U sobi trgovaca kompas je izazvao veliko zanimanje stručnjaka, a tijekom aukcije ponude su rasle od 10 do 130 eura. Ivan u tom trenutku nije bio spreman prihvatiti ponuđeni iznos te je odbio prodaju. No nakon dodatnog pregovaranja, Ivan i Stjepan uspjeli su se pronaći na sredini te je kompas na kraju prodan Stjepanu za 165 eura.

- Na licitaciji je bilo zanimljivo, cjenkali smo se i na kraju smo se ipak dogovorili - rekao je Ivan nakon prodaje.

Sljedeća je u emisiju stigla Božena iz Varaždinskih Toplica, koja je na procjenu donijela kršćanski molitvenik na slovenskom jeziku, koji je pronašla u ladici svojih roditelja.

- Donijela sam nešto emotivno, nešto sveto i lijepo što je bilo vezano uz moju pokojnu baku. S obzirom na emotivnu vrijednost, neću ga se lako odreći - rekla je Božena.

Ilam je istaknuo da mu je predmet zanimljiv, posebno zbog priče koju nosi.

- Primjećujem da je bio pozlaćen. Na nekim molitvenicima se čak može pronaći i bjelokost, koža sa sedefom, što dodatno pridonosi vrijednosti. Imamo jedno oštećenje, ali sve u svemu riječ je o interesantnom kolekcionarskom primjerku. Smatram da ga ne biste trebali dati ispod 70 eura - rekao je Ilam.

Foto: NOVA TV

Božena je priznala da ju je procjena iznenadila.

- Procjena me iznenadila, očekivala sam manje. Prvi put sam na licitaciji i baš me zanima kako se licitira - rekla je.

U sobi trgovaca ponude su se kretale od 20 do 40 eura. Lana je ponudila najviše, a Božena je ponudu prihvatila, poručivši da će tih 40 eura biti poklon za njezina unuka koji ide na maturalac u Španjolsku.

- Imala je tremu i toliko mi je bilo drago da nam je došla. Za svrhu kojoj je namijenila novac, bila mi je čast i zadovoljstvo kupiti taj molitvenik. Staviti ću ga doma u vitrinu kao uspomenu - rekla je Lana nakon kupnje.

Posljednji u emisiji bio je Josip, kolekcionar iz Zagreba, koji je na procjenu donio umjetnički rad - sliku s motivom brodova, djelo hrvatskog slikara Mladena Veže, umjetnika kojeg je osobno poznavao i s kojim se družio.

- Donosim predmet koji nosi neke uspomene sa sobom. Nije dugo kod mene, ali sam emotivno vezan uz njega - rekao je Josip.

Ilam je istaknuo kako ne može potvrditi autentičnost jer za to nije certificiran, ali je naglasio vizualne i tehničke elemente rada.

- Jako mi se sviđa ova nježna pozadina bez puno detalja, čime je postignuto da makete brodova budu u prvom planu. Potpis djeluje autentično. Riječ je o ulju na platnu i moja procjena je 2400 eura - rekao je.

Foto: NOVA TV

U sobi trgovaca slika je izazvala veliko zanimanje, a ponude su rasle od 100 do 1200 eura, no Josip nije bio spreman prihvatiti ponuđeni iznos te je odlučio sliku zadržati i ponijeti kući.

Foto: NOVA TV

Aukcije su time završile. Dok su neki predmeti pronašli nove vlasnike, drugi su se vratili kući sa svojim vlasnicima, potvrđujući da u 'Cash or Trashu' odluku često ne donosi samo cijena, nego i osobna priča koja stoji iza predmeta. Već sutra gledatelje očekuje posljednja epizoda prve sezone emisije u 18 sati na Novoj TV.